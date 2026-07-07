Ronaldo, Martinez'e veda ederken teşekkürlerini iletti

·2·Spor
Ronaldo, Martinez'e veda ederken teşekkürlerini iletti

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olduktan sonra teknik direktör Roberto Martinez görevinden ayrıldığını açıkladı.

Takım kaptanı Cristiano Ronaldo, teknik adamın emeğini ve insani özelliklerini övgüyle anarak ona içtenlikle teşekkür etti.

«Onunla çalışmak çok keyifliydi»

Ronaldo, Roberto Martinez ile çalıştığı dönemi güzel anılarla yad etti.

«Onunla birlikte çalışmak benim için çok keyifliydi. Roberto güçlü bir teknik direktör ve harika bir insan» dedi.

Portekiz kaptanı, Martinez'in milli takım için büyük emek verdiğini ve saygıyı hak ettiğini vurguladı.

Kupa özel olarak vurgulandı

Cristiano Ronaldo, teknik direktör yönetiminde kazanılan kupayı önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

«Onun yönetiminde bir kupa kazandık. Bu çok önemli, çünkü milli takım daha önce böyle başarılara pek ulaşamamıştı» dedi forvet oyuncusu.

Ona göre Martinez dönemi, Portekiz milli takımı tarihinde özel bir yere sahip.

Martinez mağlubiyet sonrası ayrılma kararı aldı

Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya karşısına çıktı ve 1-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Roberto Martinez, teknik direktörlük görevinden ayrılma kararını açıkladı.

«Gelecek kariyerinde başarılar dilerim»

Ronaldo, mesajını eski hocasına iyi dileklerini ileterek sonlandırdı.

«Martinez'e minnettarım ve gelecek kariyerinde sadece başarılar dilerim» dedi Cristiano Ronaldo.

Dünya Kupası'ndaki mağlubiyet, Portekiz için sadece turnuvanın değil, aynı zamanda Martinez döneminin de son noktası oldu.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortekizDünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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