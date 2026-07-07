Mourinho, Jude Bellingham ile çalışmayı dört gözle bekliyor

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun, takımın orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın yeteneğinin büyük bir hayranı olduğu söyleniyor.

Portekizli uzman, İngiliz futbolcuyla henüz birlikte çalışma fırsatı bulamasa da, onun sahadaki hareketlerinden ve potansiyelinden oldukça etkilenmiş durumda.

Mourinho, Bellingham'ın oyununu yüksek değerlendiriyor

Edinilen bilgilere göre Mourinho, Bellingham'ı Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri olarak görüyor.

Deneyimli teknik adam; onun fiziksel kondisyonunu, oyun görüşünü ve kritik anlardaki etkinliğini özellikle takdir ediyor.

Bellingham da teknik adama saygı duyuyor

Jude Bellingham da yakın zamanda verdiği bir röportajda José Mourinho'ya olan saygısını gizlemedi.

İngiliz orta saha oyuncusu, onu futbolda özel bir yere sahip, büyük tecrübe ve güçlü karakter sahibi bir teknik direktör olarak tanımladı.

Real Madrid yönetimi iş birliğinden büyük sonuçlar bekliyor

Gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, Real Madrid yönetimi Mourinho ve Bellingham iş birliğini büyük bir merakla bekliyor.

Kulüp yöneticileri, deneyimli teknik adamın yönetiminde İngiliz futbolcunun daha da gelişeceğine ve yüksek başarılara ulaşacağına inanıyor.

Mourinho 13 yıl sonra Madrid'e döndü

Jude Bellingham, 2023 yılında Eflatun-Beyazlı ekibe katılmıştı.

José Mourinho ise 13 yıllık bir aradan sonra bu yılın Haziran ayında Real Madrid'in teknik direktörü olarak kulübe geri döndü.

Şimdi taraftarlar, Mourinho'nun disiplinli tarzı ile Bellingham'ın devasa potansiyeli birleştiğinde sahada nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını merakla bekliyor.