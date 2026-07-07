Dünya Kupası 2026 kahramanı Vozinha'ya Brezilya'dan teklifler var

Yeşil Burun Adaları milli takımının 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından kulüplerin dikkatini çekti.

Deneyimli eldivenle Brezilya Serie B'de mücadele eden birkaç takımın ilgilendiği belirtildi. Bu gelişmeyi ünlü muhabir Fabrizio Romano duyurdu.

Vozinha şu anda serbest oyuncu statüsünde

Şu anda serbest oyuncu konumunda olan kaleci, herhangi bir kulüple sözleşme imzalamış değil.

Bu nedenle, onunla ilgilenen takımlar oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrolarına katabilirler.

Dünya Kupası ona yeni kapılar açtı

Vozinha, özellikle turnuvadaki etkileyici performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

Güven veren kurtarışları, tecrübesi ve baskı altındaki sakinliği, Yeşil Burun Adaları'nın turnuvadaki en önemli güçlerinden biri oldu.

Avrupa'nın birçok kulübünde forma giydi

Vozinha, kariyeri boyunca farklı ülkelerin liglerinde top koşturdu.

Portekiz'in Chaves ve Gil Vicente, Slovakya'nın Trenčín, Kıbrıs'ın AEK Larnaka, Moldova'nın Zimbru, Angola'nın Progresso kulüplerinin yanı sıra Yeşil Burun Adaları'nda da birçok takımın formasını terletti.

Milli takımda 92 maç

Deneyimli kaleci, Yeşil Burun Adaları milli takımı formasıyla 92 maça çıktı.

Şimdi 40 yaşında olmasına rağmen üst düzey performans sergileyen Vozinha'nın kariyeri Brezilya'da devam edebilir. Dünya Kupası'ndaki birkaç parlak performansı, kulüp düzeyindeki geleceğini de değiştirmiş görünüyor.