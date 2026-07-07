Cristiano Ronaldo dünya kupası kariyerini noktaladı

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Cristiano Ronaldo dünya kupası kariyerini noktaladı

Portekiz milli takımı forveti Cristiano Ronaldo, dünya kupalarındaki son maçına çıktı. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından, bu turnuvanın kariyerindeki son dünya kupası olduğunu doğruladı.

Böylece futbol tarihinin en ünlü golcülerinden biri, dünya şampiyonluğu unvanını kazanamadan dünya kupalarına veda etti.

Ronaldo'nun dünya kupası istatistikleri

Cristiano Ronaldo, dünya kupalarında toplam 27 maçta forma giydi.

Genel istatistikleri:

  • maç — 27;

  • gol — 11;

  • asist — 2;

  • sarı kart — 4.

Bu sonuçlar, Portekizli forvetin dünya kupası tarihinin en ikonik futbolcularından biri olarak kalmasını sağladı.

İspanya son noktayı koydu

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İspanya ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen mücadelede İspanyollar 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Ronaldo liderliğindeki Portekiz ise turnuvaya veda etti.

«Bu benim son dünya kupamdı»

Maçın ardından Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın futbol kariyerindeki son dünya kupası olduğunu açıkladı.

Bu kararla birlikte dünya kupalarındaki yolculuğu resmen sona erdi. Ronaldo dünya kupalarında 11 gol attı ancak kupaya uzanamadı.

2026 Dünya Kupası devam ediyor

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar ABD, Kanada ve Meksika'da düzenleniyor.

Turnuvanın son şampiyonu Arjantin milli takımıdır.

Ronaldo dünya kupasını kaldıramadı ancak dünya kupalarında bıraktığı iz, golleri ve rekorları futbol tarihinde uzun süre hatırlanacak.

Cristiano RonaldoDünya KupasıPortekizFutbol2026 Dünya Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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