ABD Milli Takımı Teknik Direktörü: "Belçika karşısında sahada yoktuk"

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika'ya karşı oynanan maçın ardından mağlubiyetin nedenleri hakkında açık konuştu.

ABD, 4-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Arjantinli teknik adam, takımın maça hazır görünmediğini ve sonuçtan tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

"Maça başından itibaren giremedik"

Pochettino, ABD'nin karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren kendi oyununu sahaya yansıtamadığını ifade etti.

"Herkes gördü, maça başından itibaren giremedik. Bu maçta sanki sahada yoktuk," dedi.

ABD skoru 1-1'e getirse de, hemen ardından gelen atakta tekrar gol yedi ve oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı.

"Belçika bizden daha iyiydi"

ABD teknik direktörü rakibinin galibiyetini kabul etti ve mağlubiyet için bahane aramak istemediğini dile getirdi.

"Belçika Milli Takımı'nı tebrik ederim, bizden daha iyiydiler. Bugün bizim günümüz değildi. Bahane aramanın bir anlamı yok," dedi Pochettino.

Ona göre ABD, kendi potansiyeline uygun bir oyun seviyesi sergileyemedi.

Takım mağlubiyetten ders çıkarmalı

Pochettino, artık ana görevin oyunu derinlemesine analiz etmek ve takımın neden önceki maçlardaki gibi hazırlanamadığını anlamak olduğunu söyledi.

"Öğrenmeliyiz. Bu; analiz etme, ders çıkarma ve neden bu maça önceki maçlardaki gibi hazırlanamadığımızı anlama sürecidir," dedi teknik adam.

Mağlubiyetin birkaç sebebi olabileceğini ancak en basit cevabın o gün ne takım ne de bireysel olarak oyunun çıkmaması olduğunu vurguladı.

"Sorumluluğu üzerime alıyorum"

Pochettino, mağlubiyetten sonra takımı suçlamak yerine sorumluluğu şahsen üstlendi.

"Bunun sorumluluğunu üzerime alıyorum. Durumu derinlemesine analiz etmeli ve bunun bizim alışılagelmiş oyunumuz veya tarzımız olmadığını anlamalıyız," dedi.

Belçika karşısındaki ağır mağlubiyet, ABD için Dünya Kupası'nın son noktası oldu. Şimdi takımı bahaneler değil, ciddi bir analiz ve yeni sonuçlar bekliyor.