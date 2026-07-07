Infantino, Balogun tartışması hakkında ilk kez konuştu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD milli takımı forveti Folarin Balogun'un etrafındaki tartışmalı durum hakkında ilk kez açıkça konuştu.

FIFA'nın disiplin ve yargı organlarının tamamen bağımsız çalıştığını vurgulayan Infantino, Donald Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarına da açıklık getirdi.

«FIFA yargı organları tamamen bağımsızdır»

Kamuoyunda oluşan sorulara yanıt veren Infantino, organizasyon yönetimindeki temel ilkeyi hatırlattı.

«FIFA'nın yargı organları tamamen bağımsızdır. Özerk bir şekilde çalışırlar ve kararları net kurallar ile sunulan gerçekler temelinde alırlar» dedi.

FIFA Başkanı, bu bağımsızlığın futbola olan güveni ve müsabakaların dürüstlüğünü korumada belirleyici bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Trump, Infantino'yu aradı

Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Balogun meselesiyle ilgili kendisini aradığını doğruladı.

«Evet, ABD Başkanı ile Dünya Kupası ile ilgili konuları düzenli olarak görüşüyorum. Donald Trump, tam olarak bu konu hakkında da beni aradı» dedi.

FIFA Başkanı, dünyadaki çeşitli devlet başkanlarının, yetkililerin, futbol ve iş dünyası temsilcilerinin de birçok konuda kendisine başvurduğunu söyledi.

«Kararı bağımsız organlar verir»

Infantino, Trump'a Balogun davasıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini açıkladığını belirtti.

«Ona, şu anda FIFA'nın bağımsız yargı organlarının katılımıyla hukuki bir sürecin işlediğini söyledim. Nihai karar, yetkili merciler tarafından belirlenen usullere göre alınacaktır» dedi.

Organizasyon sisteminin tam olarak bu ilke üzerine kurulu olduğunu ve dış müdahaleye izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Infantino her karara katılmadığını da itiraf etti

FIFA Başkanı, disiplin komitesi kararlarını açıklandıktan sonra okuduğunu belirtti.

«Bazı kararlar beni şaşırtıyor. Bazen onlara katılıyorum, bazen katılmıyorum. Ancak her durumda bu kararlara ve onları alan organların özerkliğine saygı duyuyorum» dedi.

Infantino'ya göre, kararın birinin hoşuna gidip gitmemesi ikincil bir meseledir. En önemlisi, bağımsız kurumları ve hukukun üstünlüğünü korumaktır.

FIFA bağımsızlığa vurgu yaptı

Balogun etrafındaki tartışma, futbol ile siyaset arasındaki sınır hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Infantino ise organizasyon başkanı olarak nihai kararlara etki etmediğini ve FIFA yargı organlarının bağımsızlığının her türlü kişisel ilişkiden üstün olduğunu vurguladı.