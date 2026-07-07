Rudi Garcia: «Belçika büyük bir futbol ülkesi olduğunu gösterdi»

·50·Spor
Rudi Garcia: «Belçika büyük bir futbol ülkesi olduğunu gösterdi»

Belçika milli takımı teknik direktörü Rudi Garcia, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ABD karşısında alınan 4-1'lik farklı galibiyetin ardından takımının performansını övdü.

Uzman isim, oyuncuların plana tamamen sadık kaldığını vurgulayarak, gece boyunca uyumayıp milli takımı destekleyen Belçikalı taraftarlara özel olarak teşekkür etti.

«Takımınızla gurur duyabilirsiniz»

Rudi Garcia, maç sonu ilk sözlerini Belçika'daki taraftarlara ayırdı.

«Şu an Belçika'da saat sabah 4:00. Uyumadan bizi destekleyen tüm Belçikalılara teşekkür etmek istiyorum. Bugün takımınızla gurur duyabilirsiniz» dedi.

Teknik direktöre göre takım, taraftarların güvenini parlak bir galibiyet ve güven veren bir oyunla boşa çıkarmadı.

Belçika plana tamamen sadık kaldı

Belçika, ABD karşısında hücum ağırlıklı ve disiplinli bir futbol sergileyerek rakibini farklı mağlup etti.

«Bugün Belçika'nın büyük bir futbol ülkesi olduğunu gösterdik. Harika bir oyun sergiledik ve planımıza tamamen sadık kaldık» şeklinde konuştu Garcia.

Garcia'ya göre oyuncular, karşılaşma boyunca teknik ekibin belirlediği görevleri üst düzeyde yerine getirdi.

Onana'nın sakatlığı endişe yarattı

Galibiyetle sonuçlanan maçta Belçika adına tek olumsuz durum Onana'nın sakatlanması oldu.

«Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ancak sakatlığının ciddi olduğunu düşünüyorum» dedi teknik adam.

Oyuncunun durumu tıbbi kontrollerin ardından netleşecek. Bir sonraki maçta forma giyip giyemeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Sırada İspanya sınavı var

ABD'yi 4-1 mağlup eden Belçika, çeyrek finalde İspanya milli takımı ile karşılaşacak.

Rudi Garcia'nın öğrencileri son 16 turunda güçlü bir mesaj verdi. Şimdi Belçikalılar, şampiyonluk adaylarından biri olan İspanya'ya karşı seviyelerini bir kez daha kanıtlamak zorunda.

BelçikaRudi GarciaDünya KupasıİspanyaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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