Messi, Vozinha'yı Inter Miami'de görmek istedi...

·108·Spor
Messi, Vozinha'yı Inter Miami'de görmek istedi...

Yeşil Burun Adaları milli takım kalecisi Vozinha ile Arjantin kaptanı Lionel Messi arasındaki maç sonu görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Belirtilene göre Messi, tecrübeli kaleciye onu Inter Miami kadrosunda görmekten mutluluk duyacağını söyledi. Bu gelişmeyi Milan'ın eski orta saha oyuncusu Rodney Strasser sosyal medya hesabından duyurdu.

Messi'den Vozinha'ya övgü dolu sözler

Strasser'in ifadelerine göre, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki karşılaşmanın ardından Messi, Vozinha ile bir araya geldi.

Tam da bu görüşme sırasında Arjantinli yıldızın, kaleciyi Inter Miami formasıyla görmekten memnuniyet duyacağını dile getirdiği iddia ediliyor.

Bu sözler, Vozinha'nın Dünya Kupası'ndaki güven veren performansının ne kadar takdir edildiğinin bir göstergesi oldu.

Turnuva öncesi yeni kulüp arayışındaydı

Rodney Strasser'in aktardığına göre, turnuva başlamadan önce Vozinha kendisinden yeni bir kulüp bulma konusunda yardım istemişti.

Ancak eski futbolcu, kaleciye transfer konusunu düşünmek yerine tüm odağını Dünya Kupası'na vermesini tavsiye etti.

Şimdi ise Vozinha'nın turnuvadaki performansı, geleceği hakkındaki söylentileri daha da güçlendirdi.

Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi

Strasser, Vozinha'nın 2026 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi olduğunu düşündüğünü de vurguladı.

Yeşil Burun Adaları temsilcisi, turnuva boyunca yaptığı kritik kurtarışlar ve istikrarlı oyunuyla taraftarların dikkatini çekti.

Daha önce kaleciler arasında sosyal medyadaki takipçi sayısı bakımından tarihi bir rekor kırdığı da bildirilmişti.

Inter Miami seçeneği tartışma yarattı

Şu an için Messi'nin sözlerinin resmi bir transfer teklifi olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Buna rağmen, dünya futbolunun efsanesinin bu düşüncesi, Vozinha'nın ismine olan ilgiyi daha da artırdı. Dün yeni kulüp arayan kaleci, bugün Messi'nin radarına girdi; futbolda bazen tek bir turnuva tüm kariyeri değiştirebilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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