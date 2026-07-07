2026 Dünya Kupası biletlerinin 2 bin dolara kadar satıldığı iddia edildi

Özbekistan milli takımını desteklemek için 2026 Dünya Kupası'na giden bazı taraftarlar, biletlerin karaborsada birkaç katına çıkmasından şikayetçi.

Sosyal medyadaki haberlere göre, resmi fiyatı 200–400 dolar olan bazı biletler 900 dolar ile 2 bin dolar arasında satışa sunuldu. Sonuç olarak, ABD'ye kadar giden bazı taraftarlar stadyuma giremediklerini belirtiyor.

Resmi biletler karaborsada aşırı değerlendi

Taraftarlar, Özbekistan milli takımının maçlarına bilet bulmanın büyük bir sorun haline geldiğini ifade ediyor.

Karaborsadaki fiyatlar:

resmi fiyat — 200–400 dolar civarında;

karaborsa — 900 dolardan başladı;

bazı teklifler — 1500–2000 dolara kadar ulaştı.

Bu fiyatlar, otel, uçak bileti ve diğer seyahat masraflarını çoktan ödemiş olan taraftarlar için ek bir yük oluşturdu.

ÖFA: Bilet satışlarını FIFA kontrol ediyor

Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFA), bilet satış ve dağıtım sürecinin tamamen FIFA kontrolünde olduğunu açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre, grup aşaması maçları için resmi fiyatlar 140 dolar ile 700 dolar arasında belirlenmişti.

FIFA kuralları, bilet sahiplerine biletlerini kurumun resmi 'Resale Platform' sistemi üzerinden yeniden satma imkanı tanıyor. ÖFA ise bu süreci yasaklama veya durdurma yetkisine sahip olmadığını vurguladı.

Bazı şahıslar hakkında ciddi iddialar var

Taraftarlar, biletlerin yüksek fiyatlarla yeniden satılması sürecinde yerel blog yazarlarının ve futbol yapısıyla ilişkili olabilecek bazı kişilerin yer aldığını iddia ediyor.

Anonim kaynaklara göre, ÖFA'ya bağlı birimlerde çalışan bazı personelin de maç günü biletleri 1500 dolara kadar teklif ettiği durumlar gözlemlendi.

Ancak bu iddialarla ilgili henüz resmi bir soruşturma sonucu veya bunları doğrulayan somut kanıtlar yayınlanmadı.

Özbekistanlı taraftarlara 14 bin bilet ayrılmıştı

Daha önce FIFA'nın Özbekistanlı taraftarlar için yaklaşık 14 bin bilet ayırdığı bildirilmişti.

Buna rağmen, bazı taraftarlar resmi kanallar üzerinden bilet alamadıklarını ve sonrasında karaborsacıların çok yüksek fiyatlarıyla karşılaştıklarını belirtiyor.

Özbekistan'ın tarihi ilk katılımı başarısızlıkla sonuçlandı

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katıldı. Fabio Cannavaro yönetimindeki takım, K grubunda dört maç sonunda play-off'a çıkamadı.

Milli takım:

Kolombiya'ya 1-3 mağlup oldu;

Portekiz'e 0-5 yenildi;

Kongo'ya 1-3 kaybetti.

Dünya Kupası'ndaki sonuçlar tarihte kaldı, ancak taraftarları şimdi başka bir soru meşgul ediyor: Özbekistanlılar için ayrılan binlerce bilet kimlere ve nasıl ulaştı?