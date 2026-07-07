Rusya'nın büyük piyango ağı kendi mobil operatörünü başlatıyor

·43·Teknoloji
Rusya'nın büyük piyango ağı kendi mobil operatörünü başlatıyor

Rusya'nın en büyük piyango bileti satıcısı olan Stoloto markası altında faaliyet gösteren Loterei Moskvi şirketi, sanal mobil ağ operatörü (MVNO) lisansı aldı. Bu adım, şirketin müşterileri için yeni bir ekosistem oluşturmasına ve hizmet yelpazesini genişletmesine olanak tanıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Forbes'un haberine göre, ilgili belge 18 Mayıs 2026 tarihinde verilmiş olup şirkete Rusya topraklarında iletişim hizmetleri sunma hakkı tanımaktadır. Yeni operatörün kendine ait baz istasyonları ve teknik altyapısı olmayacak. Bunun yerine, mevcut federal operatörlerin ağlarını kiralama yoluyla kullanacak.

MVNO modeli ve stratejik hedefler

Lisans şartlarına göre şirket, hizmetlerini en geç Mayıs 2028'e kadar başlatmak zorundadır. Projenin resmi adı ve kesin iş modeli henüz açıklanmamış olsa da uzmanlar, bu hizmetin Stoloto müşterileri için özel bir sadakat programının parçası olacağını tahmin ediyor.

Analistlere göre, piyango işindeki büyümenin yavaşladığı bir dönemde mobil operatör başlatmak, şirket için ek bir gelir kaynağı olabilir. 2025 yılı sonu itibarıyla Loterei Moskvi'nin geliri 5,6 milyar rubleye yükselmesine rağmen, net zarar 1,4 milyar ruble olarak gerçekleşti.

Loterei Moskvi şirketi, S8 Capital holdinginin bir parçasıdır. İlginç olan ise, bu holding bünyesinde halihazırda Next Mobile adlı bir sanal operatörün bulunmasıdır. Ancak mevcut mevzuata göre, aynı lisans farklı tüzel kişilikler tarafından kullanılamadığı için piyango ağının ayrı bir izin alması gerekmiştir.

Ekosistemin önemi

Sanal operatörler genellikle belirli bir markanın hayranlarını birleştirmek ve onlara özel bonuslar sunmak için kullanılır. Stoloto örneğinde bu durum şu şekilde görünebilir:

  • Mobil iletişim ödemeleri karşılığında ücretsiz piyango biletleri sunulması;
  • Piyango ikramiyelerini doğrudan mobil bakiyeye aktarma imkanı;
  • Aboneler için özel çekilişler ve kampanyalar düzenlenmesi.
Bu gelişme, Rusya pazarındaki MVNO segmentinin daha da gelişeceğinin bir göstergesidir. Günümüzde bankalar, perakende zincirleri ve hatta büyük sanayi kuruluşları, müşterilerini elde tutmak için kişisel mobil iletişim hizmetlerini devreye alıyor. Stoloto için ise bu, finansal kayıpları azaltmak ve dijital hizmetler pazarındaki konumunu güçlendirmek adına stratejik bir adımdır.

StolotoMVNOMobil İletişimRusyaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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