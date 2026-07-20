Luis de la Fuente, İspanya'nın dünya şampiyonluğunu 'üst düzey bir zafer' olarak nitelendirdi

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı kazanılan zaferin ardından düşüncelerini paylaştı. Takımının sergilediği oyunu 'üst düzey ustalık' olarak tanımlayan de la Fuente, bu başarının temelinde disiplin ve takım çalışmasının yattığını vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Final maçında İspanya, Arjantin milli takımını 1-0 mağlup ederek futbol dünyasının en prestijli kupasını kazandı. Teknik direktörün ifadelerine göre, turnuva boyunca takım sürekli olarak oyununu geliştirdi ve sonunda hak edilmiş bir zafere ulaştı. Luis de la Fuente, öğrencilerinin özverisini yüksek bir şekilde değerlendirdi.

Lionel Messi nasıl durduruldu?

Maçın en önemli taktiksel görevlerinden biri, Arjantin kaptanı Lionel Messi 'nin etkisini azaltmaktı. İspanya milli takımı bu görevi mükemmel bir şekilde yerine getirdi ve Inter Miami yıldızını tehlikeli bölgelerden uzak tutmayı başardı. Luis de la Fuente, Rai Sport'a verdiği röportajda bu planın nasıl uygulandığını açıkladı.

İspanyol teknik adam, 'Lionel Messi gibi bir oyuncuyu topa sahip olarak oyunun dışında bıraktık. Bu konuda takımımızın çalışması tek kelimeyle mükemmeldi. Onu sürekli baskı altında tutarak topla rahat hareket etmesine izin vermedik' dedi.

Teknik direktör, final gibi büyük öneme sahip maçların asla kolay geçmediğini belirtti. İspanya üstünlük kurmasına rağmen, galibiyeti daha erken garantileme şansı bulamadı. 'Böyle maçlarda zorlukla ve fedakarlıkla kazanılan zafer her zaman daha tatlıdır' diye ekledi.

Dünya Kupası boyunca Luis de la Fuente, bireysel yetenekten ziyade takım bütünlüğüne daha fazla önem verdi. Her oyuncunun sorumluluğunu net bir şekilde bildiği dengeli bir kadro oluşturmayı başardı. İşte bu takım ruhu, İspanya'nın dünyanın en güçlü takımlarıyla rekabet etmesini sağladı.

İspanyol futbolu için bu zafer, yeni bir dönemin başladığının habercisi. Luis de la Fuente yönetimindeki 'La Roja', sadece taktiksel olarak değil, zihinsel olarak da en üst seviyeye çıkabileceğini kanıtladı.