Abduqodir Husanov 2026 Dünya Kupası'nın en hızlılarından biri oldu

·43·Spor
Abduqodir Husanov 2026 Dünya Kupası'nın en hızlılarından biri oldu

Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Abduqodir Husanov, 2026 Dünya Kupası'nda sadece güvenilir oyunuyla değil, aynı zamanda yüksek hızıyla da dikkatleri üzerine çekti.

FIFA tarafından açıklanan resmi istatistiklere göre, Özbek futbolcu turnuva boyunca 36,46 km/sa hız kaydederek turnuvanın en hızlı oyuncuları listesinde 6. sırada yer aldı.

Husanov dünya yıldızları arasına girdi

2026 Dünya Kupası'ndaki en yüksek hız, Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappéye ait oldu. Sahada 37,61 km/sa hıza ulaştı.

İkinci sırayı 37,16 km/sa sonuçla İsveçli Anthony Elanga aldı. Hollandalı savunma oyuncusu Micky van de Ven ise 36,77 km/sa ile ilk üçü tamamladı.

Abduqodir Husanov ise Erling Haaland'ın ardından kaydedildi. Özbek temsilci Bradley Barcola, Djed Spence, Theo Hernandez ve Nélson Semedo gibi ünlü futbolcuları geride bıraktı.

2026 Dünya Kupası'nın en hızlı 10 futbolcusu

  1. Kylian Mbappé — 37,61 km/sa

  2. Anthony Elanga — 37,16 km/sa

  3. Micky van de Ven — 36,77 km/sa

  4. Jordan Bos — 36,67 km/sa

  5. Erling Haaland — 36,52 km/sa

  6. Abduqodir Husanov — 36,46 km/sa

  7. Bradley Barcola — 36,32 km/sa

  8. Djed Spence — 36,22 km/sa

  9. Theo Hernandez — 36,17 km/sa

  10. Nélson Semedo — 35,9 km/sa

Husanov'un sonucu neden önemli?

Merkez savunma oyuncuları için yüksek hız büyük bir avantajdır. Bu, futbolcunun rakibin hızlı ataklarını durdurmasına, açık alanları kapatmasına ve top kaybedildikten sonra savunmaya hızla dönmesine olanak tanır.

Husanov'un 36,46 km/sa'lik sonucu onu turnuvadaki en hızlı savunma oyuncularından biri yaptı. Özellikle listede ünlü kanat oyuncuları ve forvetlerin çok olması, Özbek futbolcunun performansını daha da anlamlı kılıyor.

Özbek futbolu için bir başka takdir

Özbekistan milli takımının ilk Dünya Kupası'nda Husanov'un FIFA sıralamasında üst sıralarda yer alması, ülke futbolu için önemli bir başarı oldu.

Dünya Kupası'nın en hızlı on futbolcusu arasına girerek, Özbek futbolcuların en üst seviyede bile fiziksel ve bireysel performans açısından rekabet edebileceğini gösterdi.

2026 Dünya Kupası sona erdi, ancak Abduqodir Husanov'un 36,46 km/sa'lik sonucu, Özbek futbolunun turnuvadaki en parlak istatistiklerinden biri olarak kaldı.

Abduqodir KhusanovKylian MbappeFIFAErling HaalandÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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