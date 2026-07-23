Neymar eleştirilere yanıt verdi: Brezilyalı yıldız poker nedeniyle tartışmaların odağında

Brezilya milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu Neymar, davranışları etrafında oluşan eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Futbolcunun, kulübü Santos Copa Sudamericana kapsamında önemli bir maç oynadığı sırada poker turnuvasına katılması taraftarlar ve uzmanlar arasında sert tepkilere yol açmıştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

34 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından poker masası başında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına “Hayat bir şaka” şeklinde kısa bir not düştü. Neymar bu hamlesiyle, kendisine yönelik olumsuz yorumları önemsemediğini ve mevcut durumundan memnun olduğunu gösterdi. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun bu hareketi Brezilya futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

Kulüp izni ve teknik direktör açıklaması

Santos, deplasmanda Venezuela ekibi Universidad Central'i 4-1 mağlup ettiği gece Neymar, São Paulo'da düzenlenen bir poker turnuvasında yer alıyordu. Çoğu kişi bunu takıma karşı bir saygısızlık olarak değerlendirse de, kulüp yönetimi ve teknik heyet durumdan haberdar olduklarını açıkladı.

Takımın teknik direktörü Cuca, galibiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında Neymar'ın neden deplasmana gitmediğine açıklık getirdi. Cuca'ya göre, futbolcu Dünya Kupası'ndan sonra tatile çıkmadığı için fiziksel durumunu toparlaması adına kendisine izin verildi. Teknik direktör, uzun ve yorucu bir deplasman yolculuğuna Neymar'ı götürmek yerine, onu tesiste bırakıp gelecek önemli maçlara hazırlamayı tercih ettiğini belirtti.

Milli takım kariyerinin sonu ve yeni dönem

Neymar kısa süre önce Brezilya milli takımındaki kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Bu karar, Seleçao'nun 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e karşı aldığı sürpriz 2-1'lik mağlubiyetin ardından geldi. Milli formayla 130 maçta 80 gol atan efsanevi forvet, artık tüm odağını kulüp yükümlülüklerine çevirmek istiyor.

Şu anda Neymar ile Santos arasındaki sözleşme aralık ayına kadar devam ediyor. Brezilya liginde 15. sırada yer alan takım için Neymar'ın liderlik yetenekleri ve golleri hayati önem taşıyor. Taraftarlar, yıldız futbolcunun sahaya dönmesini ve takımı puan tablosunun alt sıralarından çıkarmasını bekliyor.

Neymar'ın bu hafta sonu Brezilya Serie A kapsamındaki Chapecoense maçında sahaya çıkması bekleniyor. Fiziksel toparlanma sürecini tamamlayan forvetin, takımının hücum hattını güçlendirmesi ve Copa Sudamericana play-off aşamasındaki başarıyı pekiştirmesi gerekiyor.