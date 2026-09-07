NASA, Kaliforniya'da 34 metrelik yeni iletişim antenini devreye aldı

ABD uzay araştırmaları ajansı NASA, Kaliforniya'nın Goldstone şehrinde bulunan Deep Space Network (DSN) ağının bir parçası olarak 34 metrelik yeni bir dev anteni hizmete açtı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz Dünya'nın Güneş sistemi ve yıldızlararası uzayı araştıran ondan fazla uzay aracıyla iletişim kurma kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzay iletişim ağındaki yükler ve yeni istasyon

Deep Space Network, şu anda Dünya'dan 24 milyar kilometreden fazla mesafede bulunan Voyager 1, Voyager 2 ve New Horizons gibi efsanevi araçların yanı sıra diğer birçok yıldızlararası görevle istikrarlı bir iletişim sağlamaktadır. Ancak uzay araştırmalarının kapsamının genişlemesi ve uzay aracı sayısının artması, ağın kapasitesini ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Uzmanlar, son yıllarda tüm görevler için aynı anda yeterli sayıda iletişim oturumu sağlamanın zorlaştığı konusunda uyarıda bulunuyordu.

Durumu daha da karmaşık hale getiren faktörlerden biri, Ay programının hız kazanmasıdır. Özellikle 2022'deki Artemis 1 ve 2026 için planlanan Artemis 2 insanlı uçuşları sırasında uzay araçlarıyla iletişim kurmaya en yüksek öncelik verilmektedir. Sonuç olarak, otomatik gezegenler arası istasyonlar için ağa erişim imkanı azalmakta ve gelecekte de bu önceliğin korunması beklenmektedir.

Deep Space Station 23 ve modernizasyon süreci

Deep Space Station 23 veya kısaca DSS-23 olarak adlandırılan yeni anten, 3 Ağustos'ta faaliyete geçti. Gözlem nesnelerinden biri NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi oldu. 34 metre çapındaki bu devasa cihaz, Goldstone'daki mevcut istasyonlar filosuna katıldı. Bu bölgede ayrıca kompleksin en büyüğü olan 70 metrelik bir "çanak" da faaliyet göstermektedir.

Bilgi olarak, Deep Space Network ağları coğrafi konumları bakımından Kaliforniya, Madrid yakınları ve Canberra yakınlarında bulunan üç büyük kompleksten oluşmaktadır. Dünya kendi ekseni etrafında döndükçe, bu komplekslerden en az biri uzak uzay araçlarıyla kesintisiz iletişimi sürdürmeyi mümkün kılar. DSS-23 istasyonu, Aperture Enhancement Project programı kapsamında planlanan altı yeni 34 metrelik antenden beşincisi oldu.

Projenin finansal ve zamansal zorlukları

DSN ağını modernizasyon çalışmaları 2009 yılında başlamıştı. Şu anda programın sonuncusu olan DSS-33 adlı antenin 2029 yılında Avustralya'da devreye alınması planlanıyor. Ancak bu dev proje, ilk hesaplamalara göre çok daha pahalıya mal oldu ve uzun zaman aldı.

Özellikle 2015 yılında projenin toplam maliyeti 362,4 milyon dolar olarak tahmin edilirken, 2023 mali yılının başına gelindiğinde bu rakam 706 milyon dolara yükseldi. Aynı zamanda, çalışma takvimi neredeyse beş yıl gecikti. Buna rağmen, DSN kapasitesini artırmak, Ay ve derin uzay keşif programlarının başarıyla sürdürülmesi için hayati önem taşımaktadır.