90+2'de drama: Juventus, Milan karşısında mağlubiyetten kurtuldu

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İtalya Serie A'nın 3. haftasındaki merkezi ve kritik karşılaşma, Torino'da taraftarların beklediği tüm dramatik anları sundu. Allianz Stadyumu'nda oynanan Juventus ile Milan arasındaki şiddetli mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Son dakikalara kadar önde giden ve deplasmanda galibiyeti neredeyse garantileyen konuk ekip, hakemin uzatma dakikalarında verdiği 90+2. dakikada kalesinde gördüğü golle galibiyeti elinden kaçırdı. Dikkat çekici olan ise, atılan her iki golün de teknik direktörlerin oyuna sonradan dahil ettiği oyuncular tarafından kaydedilmesiydi.

“Jokerlerin” savaşı: Cissé'nin şutu ve Gatti'den son saniyelerde geri dönüş

Maçın kaderini ikinci yarıda oyuna giren futbolcular belirledi:

Cissé'den beklenmedik gol: İlk yarıdaki sert ve temkinli mücadelenin ardından, 61. dakikada oyuna giren Milan forveti Cissé, sadece yedi dakika sonra, 68. dakikada Vicario'nun kalesini isabetli bir vuruşla havalandırarak skoru açtı (0-1);

Amorim'in cesur hamlesi ve Gatti'nin kurtarışı: Maçın bitimine doğru, 89. dakikada Çelik'in yerine oyuna giren Federico Gatti, sadece üç dakika içinde Juventus'un gerçek kurtarıcısı oldu; 90+2. dakikada Maignan'ın koruduğu kaleye topu göndererek Allianz Stadyumu'nu sarstı (1-1);

Duygu patlaması ve 90+6'daki ceza: Son saniyelerdeki gergin mücadele sırasında gollerin sahipleri Gatti ve Cissé, aralarındaki tartışma nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Taktik satranç ve sahadaki yıldızların çarpışması

Her iki teknik heyet de maç boyunca güçlü taktiksel kurgular sergiledi:

Orta saha mücadelesi: Juventus kadrosunda Locatelli ve Luiz ikilisi, Milan'ın tecrübeli oyun kurucusu Luka Modrić ve Yunus Musah liderliğindeki orta sahaya karşı tavizsiz bir mücadele verdi;

Spalletti'nin üçlü değişikliği: Milan teknik direktörü 61. dakikada Cissé, Chukwueze ve Loftus-Cheek'i aynı anda oyuna alarak maçın temposunu ciddi şekilde artırmayı başarmıştı;

Juventus'un kesintisiz baskısı: Torino ekibinin Kolo Muani, Conceição ve yedekten gelen Zhegrova ile gerçekleştirdiği art arda ataklar sonuç verdi ve ev sahibini kaçınılmaz bir mağlubiyetten kurtardı.

Puan durumu: Liderlik takibi ve 7 puanlık denge

Bu beraberlik, her iki İtalyan devinin üst sıralar için verdiği mücadeleyi daha da kızıştırdı:

Puan eşitliği: Her iki kulüp de sezonun ilk 3 haftasının ardından 7'şer puan toplamayı başardı;

Averaj farkı: İkili averaj ve genel averaj hesaplarına göre, Amorim'in takımı puan tablosunda 4. sırada yer alırken, Spalletti'nin öğrencileri 5. basamakta bulunuyor.

Serie A. 3. Hafta. Resmi Rapor

Juventus — Milan 1:1

6 Eylül, Allianz Stadyumu

Goller: Gatti (90+2) — Cissé (68).

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik (Gatti, 89), Luiz (Woltemade, 75), Locatelli, González (Koopmeiners, 64), Alaybegovic (Boga, 64), Conceição (Zhegrova, 89), Kolo Muani.

Milan: Maignan, Gila (Terracciano, 88), de Winter, Pavlović, Estupiñán, Moreira (Cissé, 61), Modrić (Jashari, 82), Musah, Rabiot (Chukwueze, 61), Saelemaekers (Loftus-Cheek, 61), Ramos.

Sarı Kartlar: Estupiñán (79), de Winter (90+2), Gatti (90+6), Cissé (90+6).

Sizce bu merkezi karşılaşmada Juventus son saniyelerde gerçek bir şampiyonluk karakteri mi sergiledi, yoksa Milan basit bir taktik hatayla hazır 3 puanı mı kaybetti? Bu sezon Serie A Scudetto'su için hangi takımın şansını daha yüksek görüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!