Toyota, tam elektrikli Highlander EV modelinin çıkışını erteledi

Nikkei Asia tarafından paylaşılan bilgilere göre, Japon otomotiv devi Toyota, tamamen elektrikli yeni Highlander EV crossover modelinin piyasaya sürülme tarihini erteledi. Başlangıçta bu büyük aile SUV'sinin 2026'nın ortalarında satışa sunulması planlanıyordu. Ancak mühendislerin araca son dokunuşları yapması ve ek testlerden geçirmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle satışlar 2027 yılına ertelendi. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Yeni takvime göre, Highlander EV'nin 2027'nin ortalarında veya yılın sonuna doğru müşterilere ulaşması bekleniyor. Gecikme süresinin 4 ile 12 ay arasında değişebileceği belirtiliyor. Otomotiv pazarında bu tür gecikmeler genellikle teknik kusurları önlemek ve ürün kalitesini garanti altına almak amacıyla yapılıyor. Toyota, piyasaya "tamamlanmamış" bir ürün sürmemek ve marka itibarını korumak için temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Teknik özellikler ve beklenen performans

Toyota uzmanları henüz gecikmenin kesin teknik nedenlerini açıklamadı. Yine de bu modelin, şirketin elektrikli araç pazarındaki stratejisinde kilit bir rol oynadığı kesin. Uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak benzinli ve hibrit araçlara odaklanan Japon marka, müşteriler tarafından iyi bilinen ve güvenilen Highlander ismi altında ilk kez tam elektrikli bir crossover sunmaya karar verdi.

Daha önce açıklanan ön bilgilere göre, Highlander EV modeli müşterilere birkaç farklı versiyonla sunulacak. Önden çekişli baz versiyonun tek bir şarjla yaklaşık 462 kilometre menzil sunması bekleniyor. Daha büyük batarya kapasitesine sahip üst versiyonlarda ise bu değerin 515 kilometreyi aşacağı belirtiliyor.

Pazar etkisi ve beklentiler

Bununla birlikte, elektrikli aracın batarya kapasitesi, elektrik motorlarının gücü ve hızlı şarj hızı gibi diğer önemli teknik parametreleri gizli tutuluyor. Ayrıca şirket, üç sıra koltuklu bu yeni amiral gemisi crossover'ın tahmini fiyatını da henüz açıklamadı. Bu durum, otomobil tutkunları için bekleme sürecinin daha da uzayacağı anlamına geliyor.

Uzmanlara göre Toyota, rekabetin giderek arttığı elektrikli araç pazarında hata yapmamaya çalışıyor. Üç sıra koltuklu büyük crossover segmentinde talebin yüksek olması nedeniyle, aracın her detayının mükemmel bir şekilde geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Sonuç olarak, müşterilerin planlanandan birkaç ay daha fazla beklemesi gerekecek ve resmi satışların kesin başlangıç tarihinin yakın gelecekte duyurulması bekleniyor.