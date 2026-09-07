Tim Cook, Apple'daki yeni görevinde 47 milyon dolar kazanacak

·0·Teknoloji
Tim Cook, Apple'daki yeni görevinde 47 milyon dolar kazanacak

Apple'ı 15 yıl boyunca yöneten ve 1 Eylül itibarıyla CEO görevinden ayrılan Tim Cook'un mali haklarının, yeni CEO John Ternus'unkinden neredeyse geri kalmayacağı ortaya çıktı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni yönetim kurulu başkanı görevinde Tim Cook, 2027 mali yılı için yaklaşık 47 milyon dolar tutarında hedef tazminat alacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan resmi belgelere göre, John Ternus 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Apple'ın resmi CEO'su olarak göreve başladı. Bu belgelerde her iki yöneticinin gelecekteki gelir yapısı açıklanmış olup, buna göre Ternus'un toplam hedef tazminatı yaklaşık 58 milyon doları buluyor. Bu tutarın 3 milyon doları temel yıllık maaşı, geri kalan 55 milyon doları ise hisse senetlerini oluşturuyor. Ayrıca kendisine 2026 mali yılının geri kalanı için 2,5 milyon dolarlık tek seferlik bir hisse senedi paketi verildi.

Tim Cook'un yeni statüsü ve gelirleri

Buna karşılık, icracı başkanlık görevini üstlenecek olan Tim Cook'un temel maaşı önceki 3 milyon dolardan 2 milyon dolara düşürülecek. Ancak, 45 milyon dolarlık hedeflenen hisse senedi paketinin eklenmesiyle 2027 yılı toplam tazminatının 47 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Cook 2025 yılında CEO olarak 74,3 milyon dolar kazanmıştı.

Bloomberg analisti Mark Gurman, Tim Cook için ayrılan bu büyük mali paketin, Apple gibi dev bir şirket için bile beklenmedik derecede yüksek olduğunu belirtiyor. Örneğin, yönetim kurulunun önceki başkanı Art Levinson, sadece icracı olmayan fonksiyonları yerine getirdiği için geçen yıl 560 bin dolardan daha az bir miktar almıştı. Cook'un gelirlerinin yüksek kalması, aktif yönetimde kalmaya devam etmesiyle açıklanıyor.

Yönetimdeki değişiklikler ve stratejik görevler

Uzmanlara göre, bu devasa mali paket Tim Cook'un operasyonel gündemden tamamen kopmadığı anlamına geliyor. Mark Gurman'ın bildirdiğine göre, ABD ve Çin hükümetleriyle ilişkiler ve bellek çipleri tedariki gibi şirket için hayati önem taşıyan alanları yönetmeye devam edecek. Cook, Apple Park kompleksindeki ofisini yeni CEO'ya devrederek başka bir ofise taşınacak.

Aynı zamanda, yeni CEO John Ternus şirketi kendi vizyonu doğrultusunda yeniden yapılandırmaya başlayacak. Bloomberg'e göre, ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor ancak kurumsal kültür ve yapıdaki önemli değişikliklerin belirli bir zaman alabileceği belirtiliyor. Tim Cook ise çalışanlara gönderdiği mesajda, uzun bir süre başkanlık görevinde kalacağını ve Apple'ın ana önceliği olmaya devam edeceğini vurguladı.

AppleTim CookJohn TernusTeknolojiİş Dünyası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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