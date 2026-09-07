Babasının kanı çekti: Koeman'ın kaleci oğlu 2 gol atarak 0:2'den 2:2'ye getirdi

·1·Spor
Babasının kanı çekti: Koeman'ın kaleci oğlu 2 gol atarak 0:2'den 2:2'ye getirdi

Hollanda Ligi'nin 5. haftasında dünya futbol tarihine geçebilecek gerçek bir sansasyon ve nadir bir mucize yaşandı. Barcelona ve Hollanda Milli Takımı efsanesi Ronald Koeman'ın oğlu Ronald Koeman Jr., sahada eşi benzeri görülmemiş bir cesaret sergiledi. Şu anda Telstar takımının 1 numaralı eldiveni olan Koeman, mağlubiyetle yüzleşen kulübünü tek başına kurtardı ve Hollanda birinci ligi tarihinde mutlak bir rekor kırdı.

0:2'den sonra kurtarıcı: Kalecinin penaltı noktasındaki anları

Telstar ile Cambuur arasındaki karşılaşma ev sahibi ekip için korkunç başlamıştı:

  • İkinci yarı başında şok: Cambuur oyuncuları ikinci yarının hemen başında üst üste iki gol atarak skoru 0:2'ye getirdi ve Telstar'ı zor durumda bıraktı;

  • İlk penaltı ve farkın azalması: Zor durumda sorumluluğu üstlenen kaleci Ronald Koeman Jr., rakip ceza sahasına kadar koştu ve 11 metrelik penaltı vuruşunu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi (1:2);

  • 90+ dakikalarda heyecan ve altın duble: Maçın hakem tarafından eklenen dramatik dakikalarında Telstar bir penaltı daha kazandı. Topun başına yine kaleci Koeman geçti ve ikinci kez rakip kaleciye şans tanımayarak skoru 2:2'ye getirdi ve takımına değerli bir puan kazandırdı.

Tarihi rekor: Hollanda elit liginde ilk kez kaydedilen duble

Bu maçla birlikte Ronald Koeman Jr., Hollanda futbol tarihinin sayfalarını yeniden yazdı:

  • Tarihteki ilk kaleci: Koeman Jr., Hollanda birinci ligi tarihinde bir maçta iki veya daha fazla gol atan ilk kaleci oldu;

  • Babasının ustalığının devamı: Bilindiği üzere babası Ronald Koeman, zamanında golcü bir savunma oyuncusu olarak ün kazanmış, top mermisi gibi şutları ve hatasız penaltılarıyla Barcelona'ya Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandırmıştı. Görünüşe göre ünlü babanın golcülük geni, eldiven giyen oğluna da kusursuz bir şekilde geçmiş;

  • Chilavert ve Rogerio Ceni'nin izinde: Böyle sonuçlar dünya futbolunda ancak Jose Luis Chilavert ve Rogerio Ceni gibi sayılı efsanelerin katılımıyla görülmüştür ve Koeman'ın bu başarısı dünya basınının manşetlerine taşındı.

Sizce kalecilerin penaltı kullanması takım için gereksiz bir risk mi, yoksa bu tür bir soğukkanlılık ve cesaret futbola gerçek bir güzellik mi katıyor? Babasının şöhretinin Ronald Koeman Jr.'ın kariyerine ne kadar yardımcı olduğunu düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Ronald Koeman JrTelstarEredivisieKaleciFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyorYeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyorBugün, 06:07Vélodrome'da 5 gollü drama: Marsilya evinde Paris'e mağlup olduVélodrome'da 5 gollü drama: Marsilya evinde Paris'e mağlup olduBugün, 05:57La Liga'da sansasyon: Alaves 5 golle Real Madrid'i geride bıraktıLa Liga'da sansasyon: Alaves 5 golle Real Madrid'i geride bıraktıBugün, 05:5390+2'de drama: Juventus, Milan karşısında mağlubiyetten kurtuldu90+2'de drama: Juventus, Milan karşısında mağlubiyetten kurtulduBugün, 05:47Barcelona, Valencia'yı farklı mağlup ederek LaLiga'da liderliğini pekiştirdiBarcelona, Valencia'yı farklı mağlup ederek LaLiga'da liderliğini pekiştirdiDün, 23:17Kaçan Galibiyet!: Manchester United Liverpool'da Puan KaybettiKaçan Galibiyet!: Manchester United Liverpool'da Puan KaybettiDün, 22:45
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyeti sonrası İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyeti sonrası İslam İsmailov konuştu
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Neftchi 6-2 mağlubiyetinin ardından Ruzikul Berdiyev konuştu
Neftchi 6-2 mağlubiyetinin ardından Ruzikul Berdiyev konuştu