Vélodrome'da 5 gollü drama: Marsilya evinde Paris'e mağlup oldu

Fotoğraf: sofascore.com

Fransa Ligue 1'de 3. hafta karşılaşmaları oldukça verimli ve sürpriz sonuçlarla sona erdi. Haftanın merkez ve en sansasyonel mücadelesinde ünlü Marsilya kulübü, kendi taraftarları önünde Liam Rosenior yönetimindeki iddialı Paris takımını ağırladı ve 2-3'lük skorla mağlup oldu. Deplasmanda kritik 3 puanı hanesine yazdıran başkent ekibi, puanını 7'ye çıkararak lig tablosunda 2. sıraya yükselirken, Marsilya 3 puanla 10. sıraya geriledi.

Vélodrome'da drama: Sinayoko'nun hat-tricki ve 86. dakikadaki belirleyici penaltı

Marsilya'daki karşılaşma ilk saniyelerden itibaren yüksek tempoda başladı:

1. dakikada şimşek gibi gol: Konuk ekip, maçın henüz ilk dakikasında Sinayoko'nun vuruşuyla skoru açarak tribünleri şoke etti;

Guiri'nin dirençli dublesi: Marsilya, 8. dakikada Guiri ile dengeyi sağladı. Ancak 19. dakikada Sinayoko dublesini tamamlayarak Paris ekibini tekrar öne geçirdi. İkinci yarının başında, 53. dakikada Guiri bir kez daha fileleri havalandırarak skoru eşitledi (2-2);

86. dakikadaki nokta: Maç beraberliğe doğru giderken, hakem tarafından verilen penaltıyı Sinayoko soğukkanlılıkla gole çevirerek hat-trick yaptı ve Paris'e sansasyonel bir galibiyet getirdi (2-3).

Strasbourg'dan deplasmanda 6 gol ve Rennes'in kritik başarısı

Haftanın diğer karşılaşmalarında da hücum ağırlıklı ve dramatik bir futbol izlendi:

Troyes sahasında gol yağmuru (2-6): Strasbourg, deplasmanda rakip kaleye tam 6 gol göndererek gerçek bir şov sundu. Amo-Ayeau'nun dublesi, Ortega, Susa, Reyna ve Harder'in golleri takıma 6 puanla 6. sıraya yükselme imkanı tanıdı;

Rennes deplasmandan galibiyetle döndü (1-2): Angers deplasmanına konuk olan Rennes, 9. dakikada Frankowski'nin golü ve 17. dakikadaki kendi kalesine atılan golle üstünlüğü ele geçirdi ve 7 puan toplayarak 5. sıraya yerleşti.

Ligue 1. 3. Hafta. Resmi kayıtlar

Marsilya — Paris FC 2:3

Goller: Guiri (8, 53) — Sinayoko (1, 19, 86 pen.).

Troyes — Strasbourg 2:6

Goller: Mille (9), Le Dordon (90+5) — Ortega (40), Susa (42), Reyna (57), Amo-Ayeau (85, 88), Harder (90+2).

Angers — Rennes 1:2

Goller: Carlen (35) — Frankowski (9), Lefort (17 k.k.).

Sizce Marsilya'nın sezon başındaki bu istikrarsız oyunu savunmadaki eksikliklerden mi kaynaklanıyor, yoksa Rosenior yönetimindeki Paris gerçekten Ligue 1'de sezonun sürpriz takımı olmaya aday mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!