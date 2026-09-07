La Liga'da sansasyon: Alaves 5 golle Real Madrid'i geride bıraktı

·3·Spor
La Liga'da sansasyon: Alaves 5 golle Real Madrid'i geride bıraktı

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanan maçlar taraftarlara tam bir gol şöleni ve sürpriz sonuçlar sundu. Kendi sahasında Osasuna'yı ağırlayan Alaves, 5-2'lik farklı ve parlak bir galibiyetle turnuva tablosunda Real Madrid'i geride bırakarak 2. sıraya yükseldi. Katalonya'da ise 10 kişi kalan Sevilla, 90+8. dakikada galibiyeti elinden kaçırdı.

Alaves'ten gol yağmuru: Boye'nin resitali ve puan tablosundaki sıçrayış

Haftanın en üretken ve çekişmeli maçlarından biri Mendizorrotza Stadyumu'nda oynandı:

  • Lucas Boye'nin hat-tricki: Ev sahibi ekibin forveti Boye, rakip savunmayı adeta dağıtarak 27, 51 ve 68. dakikalarda fileleri havalandırdı ve haftanın kahramanı oldu;

  • Farkı açan goller: Alaves'te ayrıca 36. dakikada Diaz ve 90. dakikada Ibanez isimlerini tabelaya yazdırdı;

  • Budimir'in dublesi Osasuna'yı kurtarmaya yetmedi: Konuk ekipte Ante Budimir 46 ve 64. dakikalarda (penaltıdan) iki kez farkı azaltsa da, bu puan almak için yeterli olmadı;

  • Real Madrid'i geride bırakan yükseliş: Bu galibiyetin ardından 10 puana ulaşan Alaves, Real Madrid'i (9 puan) geride bırakarak sadece lider Barcelona'nın (12) ardından 2. sıraya yerleşti.

Katalonya'da 90+8 draması ve beraberlik

Haftanın diğer karşılaşmaları da oldukça dramatik anlara sahne oldu:

  • Espanyol — Sevilla (1:1): 56. dakikada Sangante'nin kırmızı kart görmesiyle Endülüs ekibi 10 kişi kaldı. Buna rağmen 85. dakikada Stassin, Sevilla'yı öne geçirdi. Ancak 90+8. dakikada Sanchez, Katalan ekibini mağlubiyetten kurtardı;

  • Malaga — Levante (0:0): Çekişmeli geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. Sonuç olarak Malaga 2 puanla tehlikeli bölgede (18. sıra) kalırken, Levante 5 puanla 10. sıraya yerleşti.

La Liga. 4. Hafta. Resmi Sonuçlar

  • Alaves — Osasuna 5:2

Goller: Boye (27, 51, 68), Diaz (36), Ibanez (90) — Budimir (46, 64 pen.).

  • Espanyol — Sevilla 1:1

Goller: Sanchez (90+8) — Stassin (85).

Kırmızı Kart: Sangante (56, Sevilla).

  • Malaga — Levante 0:0

Sizce sezona hızlı bir giriş yapan Alaves, bu tempoyu koruyup Avrupa kupaları için ciddi bir aday olabilir mi? Sevilla'nın üst üste puan kaybetmesinin temel sebebi nedir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

La LigaAlavesReal MadridFutbolİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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