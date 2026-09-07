La Liga'da sansasyon: Alaves 5 golle Real Madrid'i geride bıraktı
İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanan maçlar taraftarlara tam bir gol şöleni ve sürpriz sonuçlar sundu. Kendi sahasında Osasuna'yı ağırlayan Alaves, 5-2'lik farklı ve parlak bir galibiyetle turnuva tablosunda Real Madrid'i geride bırakarak 2. sıraya yükseldi. Katalonya'da ise 10 kişi kalan Sevilla, 90+8. dakikada galibiyeti elinden kaçırdı.
Alaves'ten gol yağmuru: Boye'nin resitali ve puan tablosundaki sıçrayış
Haftanın en üretken ve çekişmeli maçlarından biri Mendizorrotza Stadyumu'nda oynandı:
Lucas Boye'nin hat-tricki: Ev sahibi ekibin forveti Boye, rakip savunmayı adeta dağıtarak 27, 51 ve 68. dakikalarda fileleri havalandırdı ve haftanın kahramanı oldu;
Farkı açan goller: Alaves'te ayrıca 36. dakikada Diaz ve 90. dakikada Ibanez isimlerini tabelaya yazdırdı;
Budimir'in dublesi Osasuna'yı kurtarmaya yetmedi: Konuk ekipte Ante Budimir 46 ve 64. dakikalarda (penaltıdan) iki kez farkı azaltsa da, bu puan almak için yeterli olmadı;
Real Madrid'i geride bırakan yükseliş: Bu galibiyetin ardından 10 puana ulaşan Alaves, Real Madrid'i (9 puan) geride bırakarak sadece lider Barcelona'nın (12) ardından 2. sıraya yerleşti.
Katalonya'da 90+8 draması ve beraberlik
Haftanın diğer karşılaşmaları da oldukça dramatik anlara sahne oldu:
Espanyol — Sevilla (1:1): 56. dakikada Sangante'nin kırmızı kart görmesiyle Endülüs ekibi 10 kişi kaldı. Buna rağmen 85. dakikada Stassin, Sevilla'yı öne geçirdi. Ancak 90+8. dakikada Sanchez, Katalan ekibini mağlubiyetten kurtardı;
Malaga — Levante (0:0): Çekişmeli geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. Sonuç olarak Malaga 2 puanla tehlikeli bölgede (18. sıra) kalırken, Levante 5 puanla 10. sıraya yerleşti.
La Liga. 4. Hafta. Resmi Sonuçlar
Alaves — Osasuna 5:2
Goller: Boye (27, 51, 68), Diaz (36), Ibanez (90) — Budimir (46, 64 pen.).
Espanyol — Sevilla 1:1
Goller: Sanchez (90+8) — Stassin (85).
Kırmızı Kart: Sangante (56, Sevilla).
Malaga — Levante 0:0
Sizce sezona hızlı bir giriş yapan Alaves, bu tempoyu koruyup Avrupa kupaları için ciddi bir aday olabilir mi? Sevilla'nın üst üste puan kaybetmesinin temel sebebi nedir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
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