Mahmud Mahamadjonov'un çıkışı: Dinamo Mahaçkale, Rodina'yı mağlup etti
Rusya Premier Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Mahaçkale, sahasında Rodina'yı ağırladı. Anji Arena'da oynanan çekişmeli ve tempolu mücadele, ev sahibi ekibin 2-0'lık net galibiyetiyle sonuçlandı. Özbek futbolseverler için maçın en dikkat çekici yanı, genç ve yetenekli savunma oyuncumuz Mahmud Mahamadjonov'un Rusya elit ligindeki resmi ilk maçıydı. Vatandaşımız 38. dakikada oyuna dahil olarak takımının gol yemeden kazandığı galibiyete önemli katkı sağladı.
8. dakikada şok ve Rodina'nın 10 kişi kalması
Maç, konuk ekip için tam bir felaketle başladı:
Onugkha'nın oyundan atılması: Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Rodina forveti German Onugkha, yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı;
Sayısal üstünlük: Erken gelen kırmızı kart oyunun tüm dengesini değiştirdi ve Mahaçkale ekibi kontrolü tamamen eline aldı;
Artan baskı: Bir kişi fazla oynamanın avantajını kullanan ev sahibi ekip, rakip kaleyi sürekli abluka altına aldı.
38. dakikadaki değişiklik: Mahmud Mahamadjonov'dan güven veren başlangıç
İlk yarı bitmeden Dinamo teknik heyeti taktiksel anlamda ciddi değişikliklere gitti:
Mahamadjonov'un oyuna girişi: 38. dakikada sakatlanan Sandrachuk'un yerine Özbek savunmacı Mahmud Mahamadjonov oyuna dahil oldu;
Kanattaki hareketlilik ve güvenli savunma: Genç savunmacımız oyun temposuna hızla uyum sağladı, savunmada rakip ataklarını hatasız savuşturdu ve takımının kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu;
Teknik direktörün çifte hamlesi: Tam da 38. dakikada Smelov'un yerine forvet Hamid Agalarov da oyuna alındı ve bu değişiklikler maçın kaderini belirledi.
İkinci yarıda iki gol: Agalarov ve Mrezigue'den sayılar
İlk yarıdaki kesintisiz baskı, ikinci yarıda meyvesini verdi:
Agalarov'dan açılış golü: 51. dakikada oyuna sonradan giren Hamid Agalarov, savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek skoru açtı (1-0);
Mrezigue'den son nokta: 13 dakika sonra, 64. dakikada Hussam Mrezigue rakip fileleri ikinci kez havalandırarak Dinamo'nun galibiyetini perçinledi (2-0);
Rahat bir son: Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sıralamada yükseliş: Mahaçkale ilk 6'da
Bu başarı, takımların puan durumundaki yerini önemli ölçüde etkiledi:
Dinamo Mahaçkale yükselişte: 7 hafta sonunda 12 puana ulaşan Dağıstan ekibi, puan tablosunda 6. sıraya yükseldi;
Rodina tehlikeli bölgede: Sadece 4 puanı bulunan konuk ekip, 16 takımlı ligde 14. sırada kaldı.
RPL. 7. Hafta. Resmi Maç Raporu
Dinamo Mahaçkale — Rodina 2:0
6 Eylül, Anji Arena
Goller: Agalarov (51), Mrezigue (64).
Dinamo Mahaçkale: Magomedov, Sandrachuk (MAHAMADJONOV, 38), Alarcon, Alibekov, Sundukov, Apshatsev (Aleksandrov, 89), Smelov (Agalarov, 38), Glushkov, Mrezigue, Lesovoy (Khubulov, 89), Miro (Husaynnajod, 86).
Kırmızı Kart: Onugkha (8, Rodina).
Sizce Mahmud Mahamadjonov, Dinamo Mahaçkale'nin vazgeçilmez savunmacısı olabilir mi? Rusya ligindeki bu performansı Özbekistan Milli Takımı'ndaki rekabeti nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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