Arsenal, Vinicius transferinden vazgeçerek yeni isimler arıyor

Londra kulübü Arsenal, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla sol kanat transferinde zorluklar yaşayabilir. Sky Sports'un haberine göre, takımın Real Madrid yıldızı Vinicius Junior ile sözleşme imzalama girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali yüksek, çünkü eflatun-beyazlılar yıldız oyuncusunu takımda tutmak istiyor. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Son günlerde çıkan haberlere göre, Arsenal yönetimi Madrid'deki durumu yakından incelemişti. Ancak futbolcunun mevcut sözleşmesinin sona ermesine rağmen, Real Madrid yönetimi ile hücum oyuncusu arasında yeni görüşmeler planlanıyor. Madrid ekibi, futbolcusunu kaybetmeyeceğine tamamen inanıyor.

Transfer Pazarındaki Başarısızlıklar ve Yeni Planlar

Mikel Arteta yönetimindeki teknik heyet için bu yaz dönemi oldukça karmaşık geçiyor. Londra ekibinin uzun süredir takip ettiği Aston Villa'nın oyuncusu Morgan Rogers, temmuz ayında sürpriz bir şekilde Chelsea kadrosuna katıldı. Bu transferin toplam maliyetinin 117 milyon sterlin olması Arsenal'in planlarını altüst etti.

Bu nedenle İngiliz kulübü, sol kanat için diğer yıldız adaylarını değerlendirmek zorunda kalıyor. İlk aşamada Ajax forması giyen Mika Godts da Londra kulübünün radarındaydı. Ancak Belçikalı yeteneğin Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesinin az olması ve bonservis bedeliyle ilgili soru işaretleri, bu transferi ikinci plana itti.

Alternatif Seçenekler ve Gelecek Adımlar

Arsenal, bu pozisyonu güçlendirmek için Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'i kadrosuna kattı. 34 milyon sterlin karşılığında gerçekleştirilen bu transfer takıma alternatif bir seçenek sunsa da, taraftarların beklediği süper yıldız statüsüne henüz tam olarak uymuyor.

Günümüzde uzmanlar, Arsenal için transfer piyasasında başka ilginç futbolcuların da bulunduğunu vurguluyor. Özellikle Luis Diaz gibi tecrübeli isimleri kadroya katmak şu an için zor bir görev olarak kalmaya devam etse de, Mikel Arteta'nın takımı sezon öncesinde kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürecek.