Dubai hükümeti kadınlar için "nesillerin kurucusu" unvanını resmi olarak onayladı

Dubai hükümeti "ev hanımı" unvanını resmi olarak "nesillerin kurucusu" adıyla değiştirdi. Bu girişim, çocuk yetiştirme, evdeki günlük emek ve toplumun gelişimine katkıda bulunan annelerin rolünü hak ettiği şekilde değerlendirmek amacıyla kabul edildi.

Yeni statünün artık Emirliklerin kimlik belgelerinde, tıbbi bilgilerde ve eğitime ilişkin belgelerde de kullanılacağı belirtiliyor. Böylece evde çocuk yetiştirmekle meşgul olan kadınların emeği resmi belgelerde de ayrıca takdir edilmiş olacak.

Ayrıca "nesillerin kurucusu" statüsüne sahip kadınlar için özel finansal ve sosyal destek programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu önlemler, annelerin aile ve toplumdaki emeğini desteklemeyi amaçlamaktadır.