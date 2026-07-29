Jobe Bellingham'dan Borussia Dortmund taraftarlarına büyük sözler

Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Jobe Bellingham, Almanya'daki zorlu ve testlerle dolu ilk sezonunun ardından yeni sezonda taraftarlara büyük sonuçlar sunma sözü verdi. Goal.com'un haberine göre, 20 yaşındaki İngiliz futbolcu Signal Iduna Park'ta geçirdiği ilk yılın ardından takımdaki liderlik rolünü üstlenmeye tamamen hazır olduğunu açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Dortmund kulübü yönetimi genç futbolcuda, ağabeyi Jude Bellingham Real Madrid'e transfer olduktan sonra boşalan önemli pozisyonu doldurabilecek geleceğin ana figürünü görüyor. Asya turu sırasında genç oyuncu, artık kendini sadece umut vadeden genç bir oyuncu olarak değil, olgunlaşmış bir profesyonel olarak göstermek istediğini kesin bir dille vurguladı.

Yeni sezon ve yeni hedefler

Basın mensuplarıyla sohbetinde Jobe Bellingham yaşı hakkında konuşurken, kariyeri boyunca yeterli maçta sahaya çıktığını ve takımda kendisinden de genç oyuncuların oldukça fazla olduğunu kaydetti. Artık kendini küçük bir çocuk olarak görmediğini açıkça dile getirdi.

Borussia Dortmund'un gelecek maçlarında orta sahanın merkezinde Jobe Bellingham ile Felix Nmecha ikilisinin hareketleri takım taraftarlarının ve teknik heyetin odak noktasında olacak. Bu iki futbolcunun sahanın iki ceza sahası arasında gerekli dinamizmi ve istikrarı sağlaması bekleniyor.

Disiplin ve yaz hazırlığı

İngiliz futbolcu, takım oyunu kalitesinin önemli ölçüde arttığını, özellikle son haftalarda partneri Felix Nmecha ile sahadaki anlaşmasının daha da güçlendiğini memnuniyetle vurguladı. Bellingham'a göre taraftarlar, onların ortak hareketlerinden çok büyük olumlu değişimler bekleyebilirler.

Gelecek sezonda fiziksel durumu üst düzeyde tutmak amacıyla futbolcu, uzatılmış yaz tatilini kısaltarak tüm odak noktasını fiziksel hazırlığını güçlendirmeye yöneltti. Bu tür profesyonel yaklaşım, onun Bundesliga'da ve Avrupa sahnesinde gerçek bir başarı elde etme konusundaki kararlı niyetini gösteriyor.

Genç orta saha oyuncusu yaz tatilindeki antrenman programına değinerek Birmingham şehrine gittiğini ve uzun yıllardır tanıdığı uzmanlarla çalıştığını belirtti. Kulüp tarafından verilen programı tamamen yerine getirmekle kalmayıp, kendi üzerinde ek olarak da çalışabildi.