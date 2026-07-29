Robert Lewandowski Suudi Arabistan'dan gelen 200 milyon euroluk teklifi reddetti

Tanınmış forvet Robert Lewandowski'nin kariyeri boyunca Suudi Arabistan'dan gelen fantastik mali teklifi reddederek Barcelona'da kalmayı tercih ettiği ortaya çıktı. Bu durum futbolcunun menajeri Pini Zahavi tarafından açıklandı. SportoweFakty'ye verdiği röportajda Zahavi, deneyimli Polonyalı golcüye Orta Doğu kulübünden yıllık 100 milyon euro maaş içeren iki yıllık bir sözleşme teklif edildiğini açıkladı. Bunu Goal.com bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, Lewandowski bu muazzam servetten vazgeçti ve nihayetinde ABD'nin Chicago Fire kulübüne transfer olmayı seçti. Ancak Katalan kulübündeki son yıllarında futbolcu, gezegenin en çok kazanan sporcularından biri olma fırsatını adeta bir kenara itti. Menajeri, bu teklifi neden reddettiğini basitçe şöyle açıkladı: Futbolcu bizzat Barcelona forması giymek istiyordu.

Suudi Arabistan neden ilgi çekmişti?

İşin ilginç yanı, menajerin itirafına göre, eğer Robert Barcelona kulübünden ayrılmak zorunda kalmasaydı Suudi Arabistan onun için öncelikli bir rota olabilirdi. Bunun temel nedeni lojistik ve konforla ilgiliydi. Riyad ile Varşova arasındaki küçük saat farkı ve ABD'ye kıyasla Polonya'ya daha yakın bir mesafede yer alması forvetin ilgisini çekmişti.

Bununla birlikte, golcü futbolcu sezon ortasında takımdan ayrılma niyetinde değildi. Pini Zahavi ise o dönemde futbolcuyu uyararak yaz dönemine gelindiğinde bu teklifin geçerliliğini yitirebileceğini söylemişti. Suudi kulüplerinin harcama politikasının değişmesi ve pazardaki durumun karmaşıklaşması nedeniyle menajer, durumu müvekkiline açıkça anlatmıştı.

Kulüpteki maç süresi ve nihai karar

Futbolcunun takımda kalma isteğine rağmen Barcelona yönetimi ve teknik heyet ona ilk 11'de düzenli forma şansı garanti edemedi. Zahavi'nin sözlerine göre kulüp başkanı Joan Laporta Robert'ın takımda kalmasını istiyordu ancak antrenörlerin işine karışmıyordu.

Hansi Flick ve sportif direktör Deco takımın kadro planlamasında önceliğe sahip olup Polonyalı forvete talep ettiği süreleri vaat edemediler. Paradan ziyade sahada sürekli yer almayı ve takımın kilit figürü olmayı önemseyen Robert Lewandowski ve temsilcileri bu yüzden nihayetinde diğer seçenekleri değerlendirmeye başladılar.