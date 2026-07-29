HMD Pulse2 Akıllı Telefon Serisinin Tüm Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

HMD markasının yeni nesil HMD Pulse2 akıllı telefon serisine ait tüm teknik detaylar ve model serisi internette yayınlandı. Ixbt.com'un haberine göre, söz konusu cihazların geliştirme süreci bir yıl önce tamamlanmış olmasına rağmen, yüksek maliyet ve üretimdeki bir dizi zorluk nedeniyle piyasaya çıkışları önemli ölçüde geciktirildi. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Şu anda şirket, kullanıcılara üç farklı konfigürasyonda cihaz — temel HMD Pulse2, ayrıca Pulse2 Plus ve gelişmiş Pulse2 Pro modellerini sunmaya hazırlanıyor. İçeriden kaynaklar tarafından sızdırılan bilgiler, yeni cihazların yeteneklerini şimdiden değerlendirme imkanı sunuyor.

Teknik Özellikler ve Temel Farklılıklar

Yeni serideki her üç akıllı telefon da aynı Unisoc T615 işlemcisine dayanıyor ve 5000 mAh kapasiteli, 20 W şarj desteğine sahip pillerle donatılıyor. Ayrıca cihazların kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemiyle çalışması ve gelecekte Android 16 ile Android 17 sürümlerine kadar güncelleme alması bekleniyor.

Cihazların temel farkları ekran yenileme hızı, bellek kapasitesi ve kamera yeteneklerinde kendini gösteriyor:

HMD Pulse2: 6.67 inç HD+ IPS ekran (90 Hz), 8 MP ön kamera, 50 + 2 MP ana kamera, 4 GB RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolama.

6.67 inç HD+ IPS ekran (90 Hz), 8 MP ön kamera, 50 + 2 MP ana kamera, 4 GB RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolama. Pulse2 Plus: 120 Hz ekran yenileme hızı, 13 MP ön kamera, 6 GB RAM ve önceki modeldeki işlemci ile pil korunmuş durumda.

120 Hz ekran yenileme hızı, 13 MP ön kamera, 6 GB RAM ve önceki modeldeki işlemci ile pil korunmuş durumda. HMD Pulse2 Pro: 6.72 inç HD+ ekran (90 Hz), 50 MP ön kamera, 50 + 8 MP ana kamera, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.1 dahili depolama.

Üretimdeki kesintilere ve gecikmelere rağmen, yeni seri modern gereksinimleri karşılayan özellikler sunuyor. Özellikle yüksek kapasiteli pil ve uzun vadeli yazılım güncelleme garantisi alıcıların ilgisini çekecektir.

Uzmanlara göre bütçe ve orta segmenti hedefleyen bu cihazların piyasada rekabetçi olması bekleniyor. Üretici henüz resmi lansman tarihini açıklamamış olsa da, akıllı telefonların satışının önümüzdeki günlerde başlaması tahmin ediliyor.