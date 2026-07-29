Jordan Henderson Brentford ile sözleşmesini feshetti ve Chelsea'de kariyerine başlıyor

·43·Spor
Jordan Henderson Brentford ile sözleşmesini feshetti ve Chelsea'de kariyerine başlıyor

Deneyimli orta saha oyuncusu Jordan Henderson, karşılıklı anlaşarak Brentford kulübü ile olan sözleşmesini erken feshetti ve serbest oyuncu olarak Chelsea'ye transfer olmaya çok yakın. Bu beklenmedik transfer İngiliz futbol camiasında büyük ilgi uyandırdı; çünkü futbolcu geçen yaz uluslararası sahnelerden İngiltere Premier League'e geri dönmüştü. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Brentford basım servisi, iki yıllık sözleşmenin yarısında tarafların karşılıklı anlaşarak iş birliğini sonlandırdığını resmi olarak onayladı. Sona eren sezonda tecrübeli futbolcu tüm turnuvalarda 34 karşılaşmaya çıkarak yüksek fiziksel durumunu ve rekabetçi yapısını kanıtlamıştı.

Ixbt.com ve tanınmış muhabir Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Jordan Henderson Londra kulübü Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki anlaşmanın Haziran 2028'e kadar sürmesi bekleniyor ve transferin bu hafta resmi olarak açıklanacağı öngörülüyor.

Chelsea'nin tecrübe ihtiyacı

Son iki yıldır genç futbolcular üzerine kurulu bir kadro yapısıyla ilerleyen Chelsea takımı, kadroya liderlik vasıflarına sahip tecrübeli isimler katmayı hedefliyordu. Teknik heyet, tam da Jordan Henderson gibi kupalar kazanmış ve sahada olduğu kadar saha dışında da takımı yönlendirebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu.

Henderson, kariyerindeki Ajax döneminin ardından kendisine Premier League'e dönüş fırsatı tanıdığı için Brentford yönetimine ve teknik ekibine teşekkür etti. Futbolcu, kulüpte geçirdiği süre zarfında önemli sonuçlar elde edildiğini ve bu takımın geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

«Brentford'dan büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum. Kulüp bana ve aileme ilk günden itibaren çok büyük özen gösterdi. Premier League'e dönmem benim için önemliydi ve bu fırsatı bana tam olarak bu takım sundu» dedi.

Taraftarlarla samimi veda

Futbolcu, geçmiş yıllardaki Liverpool geçmişine rağmen kendisini sıcak bir şekilde karşılayan Brentford taraftarlarına ayrıca teşekkürlerini iletti. Tribünlerin desteğinin sezon boyunca takıma büyük güç kattığını itiraf etti.

Artık Jordan Henderson kariyerindeki yeni sayfayı Chelsea formasıyla açıyor. Mavililerdeki kadroda onun liderlik yetenekleri ve zengin tecrübesi, kulübün önüne koyduğu hedeflere ulaşmasında önemli bir faktör olması bekleniyor.

Jordan HendersonChelseaBrentfordPremier LeagueTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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