Tottenham, Sezon Öncesi Hazırlık Maçında Sydney'i Penaltılarla Mağlup Etti

Tottenham, yaz hazırlık dönemi kapsamında Avustralya'da Sydney FC ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1:1 sona eren maçta Roberto De Zerbi'nin öğrencileri, penaltı atışlarında 4:2 galip gelerek yaz dönemindeki üçüncü galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en dikkat çekici anı, Mathys Tel'in kaydettiği harika serbest vuruş golü oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Goal.com'un haberine göre, 21 yaşındaki forvet, Avustralyalı taraftarların önünde büyük potansiyelini sergiledi. Maçın 29. dakikasında yaklaşık 25 yard mesafeden kazanılan serbest vuruşta topu ağların 90 tabir edilen köşesine gönderen Mathys Tel, skoru açtı. Geçtiğimiz yaz Bayern München'den 30 milyon sterlin karşılığında Tottenham kadrosuna katılan futbolcunun bu hareketi, takımın hücum hattındaki rekabeti daha da artırdı.

Kadro Değişiklikleri ve Tedbirli Adımlar

Teknik direktör Roberto De Zerbi, Sydney deplasmanında fiziksel risklerin önüne geçmek amacıyla bazı yıldız futbolcuları ilk 11'e almadı ve tedbirli bir yaklaşım sergiledi. Özellikle 85 milyon sterlinlik yaz transferi Matheus Fernandes'in forma giymemesi, taraftarlar arasında başlangıçta sakatlık endişelerine yol açtı. Ancak yayılan bilgilere göre Portekizli orta saha oyuncusu, sadece rotasyon politikası gereği dinlendirildi.

Ayrıca James Maddison, Dominic Solanke ve Micky van de Ven gibi tecrübeli isimler de karşılaşmayı kaçırdı. Buna rağmen Tottenham taraftarları için olumlu gelişmelerden biri, kulüp rekorunu kıran Sandro Tonali oldu. Eski Newcastle United orta sahası, devre arasında oyuna dahil olarak takımda maç eksiğini kapattı.

Penaltı Atışlarındaki Kritik Anlar

Maçın ikinci yarısında Sydney takımı dengeyi sağlamayı başardı. Tottenham'da oyuna sonradan giren Kota Takai'nin yaptığı hata sonucunda top Takahiro Sekine'nin önünde kaldı ve o da zorlanmadan fileleri havalandırdı. Bu hata, maçın sonucunu penaltı serisine taşıdı.

Kazananı belirlemek için geçilen penaltı atışlarında yeni transfer Martin Dúbravka kritik bir kurtarış yaparak takımını zor durumdan kurtardı. Eski Burnley kalecisinin güven veren performansının ardından Dane Scarlett, maçı bitiren golü atarak Tottenham'a 4:2'lik nihai zaferi getirdi.