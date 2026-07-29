Spotify Uygulamasında Koşu İçin Özel Yapay Zeka Modu Başlatıldı

Popüler akış platformu Spotify, kullanıcıları için egzersiz seanslarını daha konforlu ve keyifli hale getirmek amacıyla yeni bir koşu modu sundu. ixbt.com'un haberine göre, bu özellik kullanıcının kişisel tercihlerine ve koşu temposuna dayanarak antrenmanın farklı aşamaları için uygun müzikleri otomatik olarak seçiyor ve bu durum koşu tutkunları için önemli bir yenilik haline geldi. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

Şu anda yeni mod yalnızca Premium abonelere özel olup, uygulamadaki Fitness Hub bölümünden bulunabilir. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre 25 hazır preset seçeneğinden birini seçme imkanına sahip. Ayrıca sistem, egzersiz türünü belirlemede aralıklı koşu, sabit tempolu koşu veya piramit gibi yönleri seçme olanağı sunuyor.

Koşu Sürecini Tamamen Özelleştirme İmkanı

Sunulan bu yeni özellik yalnızca müzik çalmakla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar antrenman süresini, dakikadaki vuruş sayısını (BPM) ve dinlemek istedikleri müzik türünü kendilerine göre tamamen özelleştirebiliyorlar. Aynı zamanda koşu modu, antrenmanın farklı aşamaları için özel sesli hatırlatıcılar ve sinyaller oluşturma yeteneğine de sahip.

Bildirildiğine göre, bu özellik Spotify'ın son bir yıldır test etmekte olduğu yapay zeka yeteneklerine dayanıyor. Şirket temsilcilerinin vurguladığına göre, kullanıcıların genellikle egzersizler için yapay zeka yardımıyla çalma listeleri oluşturduğu gözlemlenmiş ve tam olarak bu gözlemler yeni koşu modunun yaratılmasına ilham kaynağı olmuş.

Bağlam ve Kullanım Şartları

Bu yılın başlarında Spotify, fitness cihazları üreticisi Peloton şirketi ile iş birliği içinde özel fitness içeriği sunmuştu. Ancak Strava fitness uygulamasının kendi Record özelliğindeki Spotify entegrasyonunu durdurmasından birkaç ay sonra bu yeni modun duyurulması kendine has bir önem taşıyor.

Şu anda yeni özellik yalnızca İngilizce çalışmakta olup, çarşamba gününden itibaren ABD, Birleşik Krallık, Kanada, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsveç'teki iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale geldi. Gelecekte bu olanakların kapsamının daha da genişletilmesi bekleniyor.