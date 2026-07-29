Spotify Uygulamasında Koşu İçin Özel Yapay Zeka Modu Başlatıldı

·31·Teknoloji
Spotify Uygulamasında Koşu İçin Özel Yapay Zeka Modu Başlatıldı

Popüler akış platformu Spotify, kullanıcıları için egzersiz seanslarını daha konforlu ve keyifli hale getirmek amacıyla yeni bir koşu modu sundu. ixbt.com'un haberine göre, bu özellik kullanıcının kişisel tercihlerine ve koşu temposuna dayanarak antrenmanın farklı aşamaları için uygun müzikleri otomatik olarak seçiyor ve bu durum koşu tutkunları için önemli bir yenilik haline geldi. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

Şu anda yeni mod yalnızca Premium abonelere özel olup, uygulamadaki Fitness Hub bölümünden bulunabilir. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre 25 hazır preset seçeneğinden birini seçme imkanına sahip. Ayrıca sistem, egzersiz türünü belirlemede aralıklı koşu, sabit tempolu koşu veya piramit gibi yönleri seçme olanağı sunuyor.

Koşu Sürecini Tamamen Özelleştirme İmkanı

Sunulan bu yeni özellik yalnızca müzik çalmakla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar antrenman süresini, dakikadaki vuruş sayısını (BPM) ve dinlemek istedikleri müzik türünü kendilerine göre tamamen özelleştirebiliyorlar. Aynı zamanda koşu modu, antrenmanın farklı aşamaları için özel sesli hatırlatıcılar ve sinyaller oluşturma yeteneğine de sahip.

Bildirildiğine göre, bu özellik Spotify'ın son bir yıldır test etmekte olduğu yapay zeka yeteneklerine dayanıyor. Şirket temsilcilerinin vurguladığına göre, kullanıcıların genellikle egzersizler için yapay zeka yardımıyla çalma listeleri oluşturduğu gözlemlenmiş ve tam olarak bu gözlemler yeni koşu modunun yaratılmasına ilham kaynağı olmuş.

Bağlam ve Kullanım Şartları

Bu yılın başlarında Spotify, fitness cihazları üreticisi Peloton şirketi ile iş birliği içinde özel fitness içeriği sunmuştu. Ancak Strava fitness uygulamasının kendi Record özelliğindeki Spotify entegrasyonunu durdurmasından birkaç ay sonra bu yeni modun duyurulması kendine has bir önem taşıyor.

Şu anda yeni özellik yalnızca İngilizce çalışmakta olup, çarşamba gününden itibaren ABD, Birleşik Krallık, Kanada, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsveç'teki iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale geldi. Gelecekte bu olanakların kapsamının daha da genişletilmesi bekleniyor.

SpotifyTeknolojiMüzikSporYapay Zeka
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Starship Testi: Elon Musk Yüksek Hassasiyetli İnişi Yüksek DeğerlendirdiStarship Testi: Elon Musk Yüksek Hassasiyetli İnişi Yüksek DeğerlendirdiBugün, 18:59HMD Pulse2 Akıllı Telefon Serisinin Tüm Teknik Özellikleri Ortaya ÇıktıHMD Pulse2 Akıllı Telefon Serisinin Tüm Teknik Özellikleri Ortaya ÇıktıBugün, 18:29DoorDash Kendi Özel Drone İle Teslimat İşini BaşlatıyorDoorDash Kendi Özel Drone İle Teslimat İşini BaşlatıyorBugün, 18:25Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonları dünya pazarında rekor kırdıSamsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonları dünya pazarında rekor kırdıBugün, 17:52Huawei Nova 16 SE akıllı telefonunun ilk canlı fotoğrafları internete sızdırıldıHuawei Nova 16 SE akıllı telefonunun ilk canlı fotoğrafları internete sızdırıldıBugün, 17:27Fast Metals, Kırmızı Çamur Atıklarından Kritik Mineralleri Ayrıştırma Teknolojisini GeliştirdiFast Metals, Kırmızı Çamur Atıklarından Kritik Mineralleri Ayrıştırma Teknolojisini GeliştirdiBugün, 17:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim