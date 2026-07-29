Marcus Rashford, Al-Nassr kulübü ile transfer görüşmelerine başladı!

“Manchester United” forveti Marcus Rashford, mevcut yaz transfer döneminde kulübünden ayrılabilir. İngiliz futbolcunun hizmetleriyle Suudi Arabistandev kulübü Al-Nassr yakından ilgileniyor.

Zamin.uz bu olası transferin detaylarını, İngiliz forvetin geçen sezonki performansını ve piyasa değeri hakkındaki bilgileri sunuyor.

1. Al-Nassr'dan ciddi hamle: Görüşmeler aktif aşamada

Ünlü içeriden bilgi veren (insider) gazeteci Pedro Almeida'nın aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, Marcus Rashford'un transferini gerçekleştirmek için aktif görüşmeler yürütüyor.

Suudiler, İngiliz forveti kadrolarına katar güçlendirerek hücum hattını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Insider Pedro Almeida'nın haberine göre: “Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü Marcus Rashford'un hizmetleriyle yakından ilgileniyor ve İngiliz futbolcuyu kadroya katmak için aktif görüşmeleri sürdürüyor.”

2. Barcelona'daki parlak sezon ve mevcut sözleşme

Marcus Rashford, Manchester United altyapısından yetişmiştir. Kırmızı Şeytanlar ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam etmektedir.

Forvet oyuncusu geçen sezonu İspanya'nın Barcelona kulübünde kiralık olarak geçirdi ve Katalan ekibinde oldukça verimli bir performans sergiledi:

Müsabakalardaki maç sayısı: 49 maç;

Atılan goller: 14 gol;

Asistler: 14 asist.

Saygın Transfermarkt portali verilerine göre, Rashford'un güncel piyasa değeri 40 milyon euro civarında değerlendirilmektedir.

Marcus Rashford ve olası transferi hakkında temel gerçekler

Özellik / Kriter Detaylar Futbolcu Marcus Rashford (İngiltere) Kulübü Manchester United (Sözleşme: 30 Haziran 2028'e kadar) İlgilenen Kulüp Al-Nassr (Suudi Arabistan) Geçen Sezonki Kulübü Barcelona (Kiralık) İstatistikleri (Barcelona'da) 49 maç, 14 gol, 14 asist Piyasa Değeri (Transfermarkt) ~40 milyon euro Ana Kaynak Gazeteci Pedro Almeida

Marcus Rashford'un Suudi Arabistan'a transfer olması, yaz transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından biri olabilir.

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