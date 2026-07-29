Bayern transfer dönemini kapattı: Michael Olise ve Alphonso Davies'in geleceği netleşti

·50·Spor
Bayern transfer dönemini kapattı: Michael Olise ve Alphonso Davies'in geleceği netleşti

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, yaz transfer döneminin resmi olarak sona erdiğini ve gelecek sezon için kadronun tamamen şekillendirildiğini duyurdu. Alman devinin sportif direktörü Max Eberl, yaz transfer döneminde kulüp faaliyetlerinin tamamlandığını ve basın organlarında yayılan asılsız söylentilere son nokta konulduğunu teyit etti. Bu haber ixbt.com tarafından aktarıldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yönetiminin verdiği bilgiye göre, Bayern yaz transfer kampanyası boyunca toplamda 100 milyon avrodan biraz fazla harcama yaptı. Münih ekibi kadroyu güçlendirmek amacıyla Ismael Saibari, genç Alman oyuncu Nathaniel Brown ve Senegalli Bara Saboko Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Bu transferlerin kulübün gelecekteki stratejisiyle tamamen uyuştuğu vurgulandı.

Michael Olise ve Alphonso Davies çevresindeki durum

Son haftalarda futbol dünyasında Bayern'in yıldız isimleri Michael Olise ve defans oyuncusu Alphonso Davies'in geleceği hakkında çeşitli haberler durmaksızın yayılmıştı. Ancak kulüp sportif direktörü, bu tür söylentilerin doğruluk payının sıfır olduğunu kesin bir dille belirtti. Max Eberl, yaz transferlerinin çok hızlı ve planlı bir şekilde tamamlandığını, basındaki spekülasyonları her zaman gülümseyerek takip ettiğini gizlemedi.

Eberl'in ifadelerine göre, kulüpte transfer politikasıyla ilgili tüm meseleler çoktan kapatıldı ve takım tüm dikkatini önümüzdeki resmi maçlara yöneltti. Michael Olise ve Alphonso Davies'in takımda kalması, Münih kulübü için önümüzdeki turnuvalarda istikrarın sağlanmasında kilit bir faktör olarak görülüyor.

Nathaniel Brown transferi ve geleceği

Kulübün kadrosuna kattığı yeni oyunculardan biri olan Nathaniel Brown'ın transferi uzmanların dikkatinden kaçmadı. Bayern temsilcisi bu futbolcunun potansiyelini yüksek değerlendirdi. Max Eberl, Nathaniel Brown'ın Bayern'in Amberg şehrinden olduğunu ve onun performansını yakından takip ettiklerini özellikle vurguladı.

Eberl'in düşüncesine göre Brown, Eintracht Frankfurt formasıyla oyun anlamında büyük bir gelişim kaydetti ve saha görüşü üst düzeyde. Özellikle dünya kupası maçları sırasında potansiyeli açıkça kendini gösterdi. Genç savunmacının çok yönlü oyun stili, Bayern teknik heyetinin taktiksel seçeneklerini genişletmesinde büyük yardımı dokunması bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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