Huawei, kişisel bilgisayarlar için kendi işlemcilerini tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei, tam teknolojik bağımsızlığa ulaşma yolunda önemli bir adım atarak kişisel bilgisayarlar için tasarlanan ilk kendi işlemcileri Kirin XE90 ve Kirin X90 Plus modellerini resmi olarak tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, bu yeni çiplerin gelecekte HarmonyOS işletim sisteminde çalışan dizüstü bilgisayarların temelini oluşturması bekleniyor. Söz konusu tanıtım, şirketin kişisel bilgisayarlar için geliştirilen işletim sistemine adanan özel bir etkinlikte gerçekleştirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan yeni serideki Kirin X90 Plus en yüksek performansa sahip amiral gemisi model olarak kabul edilirken, Kirin XE90 işlemcisi ağırlıklı olarak yüksek enerji verimliliği ve uzun süreli bağımsız çalışma için geliştirildi. Huawei yalnızca yeni çipleri değil, aynı zamanda bunlara dayanan iki yeni dizüstü bilgisayarı da tanıttı. Bu cihazların bu yılın 5 Ağustos tarihinden itibaren satışa sunulması planlanıyor.

Yeni dizüstü bilgisayarlar ve özellikleri

Yeni cihazlar arasında yer alan amiral gemisi ve katlanabilir MateBook Fold Ultimate Design dizüstü bilgisayarı güçlü Kirin X90 Plus işlemcisiyle donatılacak. Şirketin en hafif dizüstü bilgisayarı olarak duyurulan MateBook Pro S modeli ise daha tasarruflu olan Kirin XE90 temelinde çalışacak. Cihazların tam teknik detayları henüz açıklanmamış olsa da, tanıtım sırasında Huawei uzmanları HarmonyOS ortamında çalışan bilgisayarlarda donanım düzeyinde Ray Tracing teknolojisinin yeteneklerini uygulamalı olarak gösterdiler.

Uzmanların analizlerine göre, Kirin XE90 yeni nesil grafik alt sistemi ve AI bloklarıyla donatılmıştır. Bu çözümler mobil Kirin 9030 Pro işlemcisinin mimarisine dayanıyor olabilir. Kesinlikle söz konusu SoC daha önce Maleoon 935 grafik mimarisi sayesinde Huawei cihazlarına ışın izleme işlevini getirmişti. Ayrıca Kirin X90 Plus'ın normal Kirin X90 çipine kıyasla daha gelişmiş bir teknolojik süreç temelinde üretildiği bildirildi.

Üretim teknolojisi ve pazar beklentileri

Bilindiği üzere, standart Kirin X90 işlemcisi SMIC N+2 teknolojisi kullanılarak üretilmiş olup, bu 7 nanometre sınıfına yakındır. Şirket yeni çiplerin üretiminin kesin teknolojik sürecini sır gibi saklasa da, sektör kaynakları Huawei'nin diğer yeni SoC modellerinde kullanılan daha modern SMIC N+3 teknolojisinin kullanıldığını tahmin ediyorlar.

Şunu belirtmek gerekir ki, şimdilik sadece iki yeni işlemci yardımıyla Huawei şirketi Intel ve AMD gibi devleri kendi iç pazarında bile hemen dışarı itemeyecektir. Ancak Çinli şirket üretim hacmini başarılı bir şekilde genişletirse, önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu iki işlemci üreticisinin yerel pazardaki konumunu ciddi şekilde sarsmaya gücünün yetmesi beklenmektedir.