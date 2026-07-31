Dünyanın En Depresif Şehri Olarak Adlandırılan Yerin Gerçeği

·97·Dünya
Dünyanın En Depresif Şehri Olarak Adlandırılan Yerin Gerçeği

İskoçya küresel olarak çoğunlukla Edinburgh ve Glasgow gibi büyük şehirlerinin yanı sıra Skye Adası gibi muhteşem manzaralarıyla tanınır. Ancak ülkenin topraklarında yer alan birçok kasaba ve köy de kendine has tarihi, doğası ve kültürel mirasıyla dikkat çekmeye layıktır.

Elbette her bölgenin olumlu yönleri olduğu gibi onu eleştirenler de bulunur. Bazı İskoçlar hatta kendi doğup büyüdükleri şehirler hakkında internet üzerinden sert görüşler dile getiriyorlar.

Yakın zamanda Daily Record yayını ILiveHere sitesinde bir kullanıcının Glasgow yakınlarındaki East Kilbride şehrini “cehennemin bir parçası” olarak adlandırdığını haberleştirmişti. Benzer eleştirilere maruz kalan bir diğer şehir ise Clackmannanshire bölgesindeki Alloa oldu.

Dükkanlarla çevrili taşlı sokakta birkaç kişi yürüyor.

İskoçya'nın Merkezi Ovaları'nda yer alan Alloa şehri Stirling'e yaklaşık 10 kilometre, Dunfermline'a ise neredeyse 21 kilometre uzaklıktadır. Bugün tarihi binaları, dikkat çekici mimari yapıları, bağımsız dükkanları, yerel işletme nesneleri ve ünlü yemek mekanlarıyla tanınan hareketli şehirlerden biri sayılmaktadır.

Buna rağmen, ILiveHere sitesinde kendini yerli halk olarak tanıtan yazar Alloa'yı “muhtemelen yeryüzündeki en depresif yer” olarak adlandırmıştır. Ona göre şehir “toplumun küçük bir çöp lümpenliğini” hatırlatıyor ve burada publar ile bahis bürolarından başka neredeyse hiçbir şey yok.

Yazar hatta: “İnsanların böyle bir yerde neden yaşadığını anlamak zor. Şehir sanki zombiler hakkındaki kıyamet sonrası bir film sahnesini andırıyor”, diye sert bir tepki göstermiştir.

Ancak bu görüşe herkes katılmıyor. Aksine birçok İskoç Alloa'yı yaşamak ve seyahat etmek için layık şehirlerden biri olarak görüyor. Onun zengin sanayi tarihi, kadim anıtları, güzel gezinti yerleri ve doğal manzaraları ziyaretçileri kendine çekmeye devam etmektedir.

Şu anda yaklaşık 14,5 bin nüfusun yaşadığı Alloa geçmişte İskoçya'nın önemli sanayi merkezlerinden biri olmuştur. 18. yüzyıldaki sanayi devrimi döneminde şehir yüncülük, tekstil, camcılık, biracılık ve diğer alanlardaki gelişimiyle tanınmıştır.

Dağların etrafinda yer alan eski şehir binaları ve tuğla baca.

Şehrin en ünlü tarihi yapılarından biri — Alloa Kulesi sayılmaktadır. Uzmanlar onun yapımının 16. yüzyılın başlarına denk geldiğini vurgulamaktadır. İlk kez önemli feribot yolunu korumak amacıyla inşa edilen bu kule bugün turistik mekan olarak faaliyet göstererek konuklara zarif iç mekanlar ve üst kısmındaki geniş panoramik manzaralar sunmaktadır.

Böylece bazı internet kullanıcıları Alloa'yı sert bir şekilde eleştirmiş olsa da, şehrin tarihi, dikkat çekici mekanları ve kendine has ortamı onu birçok insan için cazip bir varış noktası haline getirmeye devam etmektedir.

İskoçyaEdinburghGlasgowEast KilbrideAlloa
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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