Arsenal, Bruno Guimaraes transferi konusunda anlaşmaya vardı

Londra ekibi Arsenal, Newcastle United forması giyen orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes transferinde sona yaklaştı. L'Equipe'in haberine göre, "Topçular"ın futbolcu için 90 milyon euro ve ek bonuslar içeren yeni teklifini sunmasının ardından taraflar ortak bir noktada buluştu. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Edinilen bilgiye göre, Brezilyalı futbolcu kişisel şartlarda çoktan anlaşmaya vardı ve bu transfer 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeyi kapsıyor. Mikel Arteta'nın çalıştırdığı takımla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen oyuncu, bir aydır Kuzey Londra'ya taşınmayı arzuluyordu.

Transfer sürecinin kritik bir aşamaya girmesi nedeniyle, talkSPORT'un haberine göre futbolcu, Newcastle United yönetiminden sezon öncesi kampı için La Manga'ya yapacağı seyahati ertelemesini talep etti. Bu durum, anlaşmanın son aşamada olduğunu bir kez daha doğruluyor.

Newcastle United için ağır kayıplar

Newcastle United için yaz transfer dönemi oldukça zorlu geçiyor. Takımın Avrupa kupalarına katılamaması sebebiyle Bruno Guimaraes yeni meydan okumaları kabul etme kararı aldı. Brezilyalı kaptan, bu niyetini kulüp yönetimine ve eski teknik direktör Eddie Howe'a açıkça iletmişti.

Belirtmek gerekir ki, İngiliz kulübü bu yaz lider oyuncularından birkaçını elden çıkardı. Sandro Tonali Tottenham'a transfer olurken, Anthony Gordon Barcelona'nın yolunu tuttu. Ayrıca teknik direktör Eddie Howe'un da görevinden ayrılması kulüpteki durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Anlaşmanın finansal detayları ve sonuçları

Kaydedilen bilgilere göre Newcastle United, bu durumu önceden öngörerek Monaco'dan Aladji Bamba'yı kadrosuna katmıştı. Aynı zamanda orta saha oyuncusunun eski kulübü Lyon da müzakereleri yakından takip ediyor; zira sözleşmedeki yüzde 20'lik pay sayesinde Fransız kulübünün transfer bedelinden 8 milyon avrodan fazla gelir elde etmesi bekleniyor.

Önümüzde yeni bir sezon varken, Newcastle United ciddi değişimlerle karşı karşıya. Kadrodaki büyük daralma fonunda, kulübün yeni oyuncuları hızla adapte etmesi ve orta saha hattını yeniden yapılandırması gerekecek.