Ryan Williams, Özel Kredi Yöneticileri İçin Geliştirilen Ellis AI İçin 10 Milyon Dolar Yatırım Aldı

·41·Teknoloji
Ryan Williams, Özel Kredi Yöneticileri İçin Geliştirilen Ellis AI İçin 10 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Tanınmış girişimci ve Cadre gayrimenkul yatırım platformunun kurucu ortağı Ryan Williams, yapay zeka teknolojilerine dayalı Ellis AI projesinin gizlilik modundan çıktığını ve ilk aşamada 10 milyon dolar yatırım topladığını duyurdu. ixbt.com'a göre, söz konusu fonlar özel kredi yöneticilerinin günlük iş süreçlerini otomatikleştirmek ve karmaşık dijital altyapılarını düzenlemek için kullanılacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Finansman turuna First Round Capital, 645 Ventures, Harlem Capital, Khosla Ventures, Thrive Capital, Slow Capital gibi büyük risk sermayesi fonları ve Ariel Alternatives yöneticisi Mellodi Hobson katıldı. Yeni girişim, özel kredi sektörü uzmanlarının karşılaştığı dağınık iş akışlarını, özellikle belge, tablo ve yazışma yönetimini çözmek için yapay zeka ajanlarını kullanma konusunda uzmanlaşmıştır.

Deneyimli Kurucu ve Yeni Bir Sorun

Projenin kurucusu Ryan Williams, 2014 yılında Josh ve Jared Kushner ile birlikte Cadre gayrimenkul yatırım platformunu kurmasıyla tanınıyor. Söz konusu şirket, faaliyetleri süresince 160 milyon dolardan fazla yatırım çekmiş ve zirve döneminde 800 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. 2024 yılında ise Cadre, açıklanmayan bir miktar karşılığında alternatif yatırım şirketi Yieldstreet'e satıldı.

Williams'a göre, eski şirketinde çalışırken bile özel piyasaların ön yüzünün modernleştiğine, ancak altındaki operasyonel altyapının hâlâ dağınık olduğuna dikkat çekti. Geçen yıl tam olarak bu sorunu çözmek için Ellis üzerinde çalışmaya başlayan girişimci, özel kredi firmalarının kullandığı tüm dağınık yazılımları, muhasebe verilerini ve belgeleri tek bir platformda birleştirmeyi amaçlıyor.

Yapay Zeka ve İnsan Faktörü

Ellis platformu, veri tutarsızlıklarını tespit etmek, portföy izleme ve rapor hazırlama gibi görevleri yerine getirmek için yapay zeka ajanlarını devreye sokuyor. Örneğin sistemin, ay sonu fon bakiyelerini kapatma sürecinde yardımcı olması ve uzmanların gereksiz bürokrasiden kurtulmasını sağlaması bekleniyor.

Birçok finans kuruluşunda Excel temel işletim sistemi haline geldiğinden, Ellis mevcut sistemlerin yerini tamamen almaya çalışmıyor. Aksine, şirketin halihazırda kullandığı yazılımlarla entegre ediliyor. Williams, teknolojinin mevcut süreçleri basitleştirmesine rağmen önemli kararların her zaman insan kontrolü altında kalacağını vurguluyor.

Girişimci, yapay zekanın tamamen otonom çalışmasına rağmen uzmanların yerini almayacağını belirtti. Ona göre amaç, insan iradesinin yerini almak değil, çalışanların aşırı veri gürültüsünden kurtulmasına ve daha hızlı bilinçli kararlar almasına yardımcı olmaktır.

Ellis AIRyan WilliamsYapay ZekaRisk SermayesiFinTech
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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