İnter, Curtis Jones için 30 milyon poundluk teklif gönderdi

İtalya'nın İnter kulübü, Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones'u kadrosuna katmak için 30 milyon sterlin tutarında resmi bir teklifte bulundu. Goal.com'un haberine göre, Serie A devi yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirmeyi hedeflese de İngiliz kulübünün mali taleplerini tamamen karşılayamadı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Milano kulübü, kulüp başkanı Beppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio liderliğinde teknik direktör Cristian Chivu ile stratejik bir toplantı gerçekleştirdi. Rumen uzman, tam olarak 25 yaşındaki İngiliz futbolcuyu kendi taktiğine uygun mükemmel bir oyuncu olarak görüyor ve kadroya katılmasını ısrarla talep etti.

Liverpool'un pozisyonu ve futbolcunun niyeti

Liverpool yönetimi ilk 30 milyonluk teklifi derhal reddetti. İngiliz kulübü kendi altyapısından çıkan oyuncusu için yaklaşık 40 milyon euro civarında bir bedel talep ediyor ve bu rakamın altına düşme niyetinde değil. Artık Serie A temsilcisi anlaşmaya varabilmek için teklifini artırmak veya müzakerelere devam etmek zorunda kalacak.

Öte yandan, Curtis Jones'un Liverpool'daki işlerinin yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde iyi gitmediği belirtiliyor. Orta saha oyuncusu ilk 11'den uzak kalmaktan memnun değil ve İtalya'da yeni maceralara atılmaya, San Siro'ya taşınmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kadro temizliği zorunluluğu

İnter transferi gerçekleştirmeden önce orta sahadaki fazlalık oyunculardan kurtulmalı ve transfer bütçesi oluşturmalıdır. Kulüpte şu anda bu konuda birkaç sorunlu durum bulunuyor:

Davide Frattesi kariyerine başka bir takımda devam etmek istiyor ancak henüz uygun teklifler gelmedi.

Kristjan Asllani'nin de satışa çıkarılması planlanıyor.

Genç yetenek Ebenezer Akinsanmiro şimdiden Monza kulübüne transfer oldu.

Eğer İnter bu futbolcuları satmayı başarırsa, Curtis Jones transferinin önü açılacak. Belirtmek gerekir ki Milano ekibi yazın sadece Jones ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda Manchester City defans oyuncusu John Stones da İtalya'da sağlık kontrolünden geçiyor.