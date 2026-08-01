Türkiye'de Süper Transfer Gündemi: Shomurodov Trabzonspor'un Radarında

Türkiye Süper Lig'in yaz transfer sezonunda yeni bir büyük entrikaya sahne oluyor. Karadeniz'in en güçlü ve iddialı kulübü Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek amacıyla İstanbul ekibi Başakşehir'in golcüsü ve Özbekistan millî takım kaptanı Eldor Shomurodov'u radarına aldı. İtalya Serie A'nın ardından Türkiye ligini kasıp kavuran Özbek forvetin çevresinde büyük transfer savaşları başlıyor.

1. Sabah ve Ntvspor Duyurdu: Trabzonspor'un Sürpriz Hamlesi

Türkiye'nin nüfuzlu gazetelerinden Sabah gazetesinin aktardığı çarpıcı bilgilere göre, yeni sezon öncesinde kadrosunu kökten yenilemeyi hedefleyen Trabzonspor yönetimi, Eldor Shomurodov transferi için ilk adımları atmış durumda.

Ayrıca ülkenin en büyük spor portallarından biri olan ntvspor.net de Trabzon temsilcisinin Shomurodov'a olan ilgisinin son derece ciddi olduğunu doğruladı.

Transfer Yolundaki İki Temel Engel:

Mali Faktör ve Bonservis Bedeli: Golcü futbolcunun piyasadaki yüksek değeri ve Başakşehir'in talep edeceği rakamlar Trabzonspor bütçesi için ciddi bir test olabilir. Yabancı Sınırı: Süper Lig'de yürürlükte olan katı yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kulübün öncelikle kadrodaki bazı yabancı oyuncularla yollarını ayırması gerekecek.

Şimdilik Trabzonspor yönetimi futbolcunun temsilcilerine ve Başakşehir'e resmî bir teklifte bulunmamış olsa da, süreci her geçen gün yakından takip ediyor.

2. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Hayalindeki Forvet

Trabzonspor Teknik Direktörü, Türk futbolunun efsanesi Fatih Tekke, Eldor Shomurodov'un sahadaki çok yönlülüğünü, hava toplarındaki etkinliğini ve taktik disiplinini çok beğeniyor. Tekke, tam da Shomurodov gibi tecrübeli ve pres yapabilen bir golcü sayesinde takımın hücum potansiyelini bir üst seviyeye taşımayı planlıyor.

"Shomurodov sadece ceza sahası içi golcüsü değil; o, takım oyununu organize edebilen ve rakip defansları sürekli baskı altında tutabilen nadir forvetlerden biri." diyerek Türk futbol uzmanları bu durumu vurguluyor.

Öte yandan, 31 yaşındaki golcüye sadece Türkiye'nin dev kulüplerinin değil, yurt dışından da birçok önemli ekibin ilgi göstermesi nedeniyle yaz transfer sezonunun sonuna kadar bu konuda sert gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

3. İstanbul'u Fetheden Gol Makinesi: Shomurodov'un Zafer Yolu

Geçen sezon Roma'dan kiralık olarak İstanbul Başakşehirkadrosuna katılan Eldor Shomurodov, Türk futboluna uyum sağlamakta hiç zorlanmadı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesini kalıcı transfere dönüştüren Özbek futbolcu, Türk kulübüyle resmi sözleşme imzaladı.

Shomurodov'un Geçen Sezondaki Fenomenal İstatistikleri:

22 Gol — Süper Lig'de rakip fileleri 22 kez havalandırarak sezonun net gol kralı oldu ve Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

390 Resmî Maç — Profesyonel kulüpler düzeyindeki toplam maç sayısı.

87 Gol ve 45 Asist — Kulüp kariyerindeki toplam skor katkısı.

Kariyerine Maş'al ve Bunyodkor'da başlayan forvet, 2017'den bu yana yurt dışında — Rusya'nın Rostov, İtalya'nın Genoa, Spezia, Cagliari ve dev kulüp Roma gibi takımlarında zengin bir deneyim kazandı.

4. Millî Takım Efsanesi ve 2006 Dünya Kupası'ndaki Şaheser

Eldor Shomurodov, Özbekistan millî takım tarihinin en golcü oyuncusu ve gerçek lideridir. 2015 yılından bu yana millî takım formasını giyen tecrübeli forvet, 95 maçta 45 gol atarak rekoru elinde bulunduruyor.

Ayrıca uluslararası alandaki başarısı 2026 Dünya Kupası'nda bir kez daha tescillendi. Shomurodov'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti ağlarına bıraktığı muhteşem gol, FIFA tarafından turnuvanın en güzel golleri sıralamasında onurlu 2. sıraya layık görüldü.

5. Sonuç: Transfer Döneminin Kritik Günleri

Eldor Shomurodov'un Trabzonspor'a transferi gerçekleşirse, bu yaz Süper Lig'deki en büyük ve ses getiren iç transfer hamlelerinden biri olacak. Karadeniz ekibi yönetiminin mali kaynakları oluşturup yabancı kontenjanını boşaltmasıyla birlikte Başakşehir'e resmî teklif yapması bekleniyor.

Shomurodov İstanbul'da mı kalacak yoksa Trabzon'un yeni kahramanı mı olacak? Bu soruya önümüzdeki günlerde transfer sezonu kapanana kadar net yanıt bulunacak.