Cristian Chivu, John Stones transferine yüksek değer biçti

·44·Spor
Cristian Chivu, John Stones transferine yüksek değer biçti

Goal.com'un haberine göre, Inter teknik direktörü Cristian Chivu, yeni oyuncu John Stones'un liderlik nitelikleri ve karizmasının takımın seviyesini tamamen yeni bir boyuta taşıyacağını vurguladı. Milano ekibi, Hong Kong'da Manchester City'ye karşı oynanacak prestijli hazırlık maçı öncesinde bu transferin önemini yüksek değerlendiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İtalyan devi, fiziksel kondisyon açısından henüz yüzde yüz kapasitesine ulaşmamış olsa da, İngiliz defans oyuncusunun kadroya katılması defans hattındaki rekabeti ve istikrarı sağlayacak. Chivu, gelecek sınav öncesinde basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

Liderlik ve karizma faktörü

Rumen uzman, basın toplantısındaki konuşmasında savunmacının sadece sahadaki becerisinin değil, aynı zamanda kişisel niteliklerinin takıma nasıl bir etki yapacağı üzerinde özellikle durdu. Onun sözlerine göre, tecrübeli futbolcu kulübün yüksek hedeflerine uyum sağlıyor.

"Onun gelmesinden memnunum; kalitesi, kişiliği ve karizmasıyla bizim için birçok açıdan önemli. Savunmamızın seviyesini yükseltiyor", diyor Chivu. Ayrıca teknik direktör, Dünya Kupası sonrasındaki izinden dönecek futbolcuların da yakında takıma katılacağını hatırlattı.

Transfer pazarındaki plan ve hedefler

Inter'in çalıştırıcısı, yaz transfer penceresinin daha bir ay süreceğini ve kulübün fırsatları dikkatle takip ettiğini doğruladı. Mevcut kadronun rekabetçi olmasına rağmen, kulübün önüne koyduğu büyük hedeflere ulaşması için birkaç önemli oyuncuya daha ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Günümüzde İtalyan kulübü sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için aktif olarak çalışıyor. Chivu, takımdaki kadro derinliğini ve eksik yönleri doğru değerlendirdiğini belirterek taraftarları ve yönetimi sakinliğe çağırdı, transfer pazarında uygun fırsatları kollamaya devam edeceklerini bildirdi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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