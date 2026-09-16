ACL-2 mücadelesi: Al Khaldiya - Nasaf maçının ilk 11'leri açıklandı

Asya'nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük turnuvası olan ACL-2 resmen başlıyor. Özbekistan ligi ikincisi ve ülkenin en deneyimli uluslararası takımlarından biri olan Karshi temsilcisi Nasaf, turnuvadaki yolculuğuna Bahreyn'in Riffa şehrinde yerel kulüp Al Khaldiya'ya karşı deplasmanda başlıyor. Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak bu kritik karşılaşma öncesinde her iki teknik direktör de sahaya çıkacak ilk 11'lerini resmen açıkladı. Maç, FutbolTV kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Ruzikul Berdiyev Bahreyn şampiyonuna karşı oynanacak mücadelede Abduvohid Nematov, Umar Eshmurodov ve Golib Gaybullayev gibi deneyimli savunma oyuncularını ve ileri uçta golcü Bobur Abduxoliqov'u ilk 11'e dahil etti. Ev sahibi ekip ise Masvanganyi, Velkovski, Moreira ve Drozdek gibi Avrupalı ve Afrikalı lejyonerlerini ilk dakikadan itibaren sahaya sürüyor. Peki, 'Ejderhalar' Bahreyn deplasmanından galibiyetle dönebilecek mi? Ruzikul Berdiyev rakibin ünlü lejyonerlerini nasıl durduracak ve A Grubu'ndaki ilk 3 puan kime nasip olacak?

'Ejderhalar'ın sahaya çıkacak resmi 11'i

Ruzikul Berdiyev'in belirlediği Nasaf'ın ilk 11'i:

Kaleci: Abduvohid Nematov — Milli takımın ve Nasaf'ın güvenilir eldiveni kalesini gole kapatmaktan sorumlu olacak;

Savunma hattı: Alibek Davronov, Akrom Komilov, Golib Gaybullayev ve kaptan Umar Eshmurodov — rakibin tehlikeli ataklarını savuşturmak için monolit bir savunma hattı oluşturacak;

Orta saha ve kanatlar: Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov ve Abbos Gulomov — top kontrolünü ve merkezdeki presi sağlayacak;

Forvetler ve yaratıcı güç: Adenis Shala ve takımın golcüsü Bobur Abduxoliqov, ev sahibi ekibin kalesini düşürmek için ana silahlar olacak.

Al Khaldiya'nın yıldız kadrosu: Kimlere dikkat edilmeli?

Bahreyn şampiyonunun ilk 11'indeki oyuncular:

Kaleci ve savunma: Al Gharabli, Odil, Buhra, Shili ve Kuzey Makedonya milli takımı oyuncusu Darko Velkovski;

Orta saha ve hücum üçlüsü: Güney Afrika milli takımı yıldızı Patrick Masvanganyi, Hırvat Domagoy Drozdek, Faslı Walid Sabbar, ayrıca Bumessous, Mendy ve Brezilyalı Gleison Moreira;

Lejyonerlerin gücü: Ev sahibi ekipteki yabancı oyuncuların yüksek bireysel yetenekleri, Nasaf savunmacılarından 90 dakika boyunca maksimum dikkat bekliyor.

A Grubu'nda başlangıç: Riffa'dan Taşkent'e heyecan

Maç detayları ve taraftarlar için önemli bilgiler:

Maç saati ve stadyum: ACL-2 A Grubu 1. hafta karşılaşması 16 Eylül'de Bahreyn'in Riffa şehrinde oynanacak ve Taşkent saatiyle tam 21:00'de başlayacak;

Canlı yayın: Özbekistanlı milyonlarca futbolsever bu karşılaşmayı FutbolTV kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilir;

Stratejik görev: Gruptan çıkmak ve bir üst tura yükselmek için deplasmandaki ilk maçta puan almak Nasaf için hayati önem taşıyor.

Karshi ekibi Nasaf'a bu zorlu ve çekişmeli mücadelede Özbekistan'ı en iyi şekilde temsil edip önemli bir galibiyet almasını diliyoruz.

Sizce Nasaf, deplasmanda Al Khaldiya'yı kaç kaç yener? Ruzikul Berdiyev'in ilk 11 tercihi 3 puan için yeterli mi, yoksa yedek kulübesinden gelen oyuncular mı maçın kaderini belirleyecek? Tahminlerinizi ve yorumlarınızı paylaşın, milli futbolumuzun gururu 'Ejderhalar'ın maçı öncesi hazırlanan bu analizi tüm futbolseverlere ulaştırın!