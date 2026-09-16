OKMK, Xorazm karşısında gerilimli maçta galibiyeti kaptı — Mirjalol Qosimov'un ekibi çeyrek finalde

Özbekistan Kupası 1/8 final maçlarında beklenmedik bir heyecan, eşsiz bir tempo ve son saniyelerde çözülen gerçek bir kupa dramasına tanık olduk. Olmaliq'ta ev sahibi OKMK, kendi sahasında mertçe bir mücadele sergileyen Xorazm kulübünü ağırladı. Maçın başından itibaren Mirjalol Qosimov'un öğrencileri favori olarak görülse de, Urganch şehrini temsil eden konuk ekip, Olmaliq ekibine ciddi bir direnç göstererek maçı gerçek bir sinir harbine dönüştürdü. Karşılaşmanın 60. dakikasında Siavash Haqnazariy penaltıdan perdeyi açsa da, 86. dakikada Xorazm oyuncusu Umidbek Sultonov dengeyi sağlayarak kupa sürprizini gerçekleştirmeye çok yaklaştı.

Ancak maçın hakemi tarafından eklenen 90+10. dakikada OKMK lehine verilen ikinci penaltı her şeyi belirledi: Haqnazariy soğukkanlılıkla topu ağlara göndererek duble yaptı ve takımına 2-1'lik zorlu bir galibiyet kazandı. Bu galibiyetle 'madenciler', Özbekistan Kupası çeyrek finalinin 7. resmi katılımcısı oldu. Peki, Mirjalol Qosimov'un öğrencileri bu maçta neyi eksik yaptı, Xorazm'ın kahramanlığına saniyeler nasıl engel oldu ve OKMK kupayı havaya kaldırabilecek mi?

“İki penaltı ve 90+10'da gelen kurtuluş”: Maçın gol kronolojisi

Olmaliq yeşil sahasında yaşanan belirleyici anlar:

60. dakika (1:0): Uzun süren baskının ardından OKMK 11 metrelik penaltı vuruşu kazandı ve İranlı lejyoner Siavash Haqnazariy kaleciye hiçbir şans tanımadı;

86. dakika (1:1): Xorazm asla pes etmeyeceğini gösterdi — normal sürenin bitimine 4 dakika kala Umidbek Sultonov harika bir atağı golle sonuçlandırarak stadı şoka uğrattı;

90+10. dakika (2:1): Uzatma dakikalarının son saniyelerinde hakem tekrar noktayı gösterdi; Siavash Haqnazariy yine soğukkanlı davrandı ve penaltıyı gole çevirerek 'madencilere' çeyrek final biletini getirdi;

Çeyrek finalin 7. takımı: Bu dramatik başarı sayesinde Olmaliq kulübü, Özbekistan Kupası'nda 1/4 final aşamasına resmen adım attı.

Yeşil sahaya çıkan ana güçler: Kadrolar

Teknik direktörlerin bu kritik maça sürdüğü oyuncular:

OKMK kadrosu: Hamidullo Abdunabiyev (kaleci), Mirjamol Qosimov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Axmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Nodirbek Abdurazzoqov, Ahmadullo Muqumjonov, Urosh Koyich ve maçın kahramanı Siavash Haqnazariy;

Xorazm kadrosu: Umidjon Ergashev (kaleci), Abbosjon Otaxonov, Nurjahon Muzaffarov, Sardor Azimov, Rafael Tavares, Maksim Shiryayev, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizjon Ahrorov, Abror Xo‘sinov ve Rafael Sabino Dos Santos;

Cesaret gösteren konuk ekip: Urganch kulübü, lejyonerleri ve yerel gençleriyle Süper Lig liderlerinden birine karşı sonuna kadar başa baş mücadele etti.

Mirjalol Qosimov'un ekibi önündeki yeni hedefler

Kupa maçından çıkarılan analitik sonuçlar:

Haqnazariy faktörü: İranlı orta saha oyuncusunun soğukkanlılığı ve liderlik yeteneği, takımı kupada beklenmedik bir felaketten kurtardı;

Savunmadaki uyarı: 86. dakikada yenilen gol ve rakibin kontratakları, OKMK savunma hattında odaklanma sorunları olduğunu bir kez daha gösterdi;

Çeyrek final yolu: Artık Mirjalol Qosimov'un öğrencileri kupa şampiyonluğuna giden yolda ilerlemeye devam edecek ve sonraki aşamalarda onları daha zorlu rakipler bekliyor.

Olmaliq'te yaşanan bu 100 dakikalık gerilim, kupa maçlarında favori statüsünün sadece kağıt üzerinde olduğunu ve her galibiyet için sahada ter dökülmesi gerektiğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce 90+10. dakikada elde edilen bu zorlu galibiyet, OKMK'nın kupa şampiyonluk şansını artırıyor mu, yoksa Mirjalol Qosimov'un ekibi bu oyunla çeyrek finalde takılabilir mi? Mertçe mücadele eden Xorazm takımının performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbekistan Kupası'nın bu şiddetli karşılaşmasının analizini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!