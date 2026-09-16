Samsung Galaxy cihazları için One UI 9.0 arayüzü yayınlandı

Ixbt.com'un haberine göre Samsung, Android 17 tabanlı yeni One UI 9.0 arayüzünün küresel çapta kullanıma sunulduğunu resmen duyurdu. İlk olarak Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 ve Z Flip8 cihazlarında tanıtılan bu yeni yazılım, artık Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere Galaxy S26 serisi amiral gemisi akıllı telefonlar için de erişime açıldı. Güncelleme ilk etapta Güney Kore ve ABD pazarlarında sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Güncellenen işletim sistemi kapsamında yapay zeka yetenekleri önemli ölçüde genişletilerek video içerik işleme, çeviri, belge yönetimi, kişiselleştirilmiş öneriler ve güvenlik sağlamaya yönelik gelişmiş araçlar eklendi. Özellikle My FanCam adlı ilgi çekici bir özellik, kullanıcının kaydedilen videodaki belirli bir kişiyi işaretlemesine olanak tanıyor. Ardından yapay zeka, nesnenin hareketini takip ederek onu otomatik olarak kadrajın merkezinde tutuyor ve manuel düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yapay zeka ve kişisel yönetimdeki değişiklikler

Sistemdeki Now Brief özelliği daha esnek kişisel akışlara dönüştürülerek, kullanıcının günlük özetlerin içeriğini bağımsız olarak seçmesine olanak tanıyan düzenlenebilir kartlarla zenginleştirildi. Now Nudge özelliği ise akıllı telefondaki süreçlerin bağlamını analiz ederek ilgili eylemleri öneriyor. Örneğin, bir yazışmada toplantı tartışılıyorsa sistem rezervasyon bilgilerini açmayı veya adresi kaydetmeyi teklif ediyor. Ayrıca Creative Studio, gelecekteki olayları analiz ederek arkadaşın doğum günü gibi tarihler için tematik kartlar oluşturma fikirleri sunuyor.

Metin ve sesli çevirmen Interpreter da bir dizi yeniliğe kavuştu. Thread View modu, çevrilen sohbetin yapısını koruyarak önceki cümlelere hızlıca dönmeyi sağlarken, Conversation Mode daha hızlı çalışmaya başladı. Uyumlu Galaxy Buds kulaklıklar kullanıldığında çevrilen konuşmanın iletim gecikmesinin azaldığı belirtildi. Belge tarama aracı ise kitap sayfalarındaki ve köşeleri kıvrılmış kağıtlardaki bozulmaları düzeltme ve geliştirilmiş Finger Eraser yardımıyla kadraja giren parmakları silme yeteneğine sahip oldu.

Güvenlik ve koruma önlemleri

One UI 9.0 kapsamında güvenlik konularına da özel önem verildi. Security Brief özetleri; potansiyel olarak tehlikeli programlar, bilinmeyen kaynaklardan yüklenen uygulamalar ve aşırı izinler hakkında Now Brief aracılığıyla uyarı veriyor. Privacy Alerts ise uygulamaların arka planda izin alma konusundaki şüpheli girişimlerini cihazın kendi üzerinde yapay zeka yardımıyla tespit ediyor. Ayrıca Samsung, potansiyel dolandırıcılık aramalarını tespit eden Scam Detection özelliğinin coğrafyasını genişleterek yeni ülke ve dillerde kullanıma sunuyor.