Kupada büyük sansasyon: Gazalkent, Kokand-1912'yi kupa dışına itti

Özbekistan Kupası 1/8 final maçları beklenmedik sonuçlara, gerçek bir heyecana ve kupa müsabakalarına özgü sansasyonlara sahne olmaya devam ediyor. Turnuvanın bu aşamasında Pro Lig temsilcisi Gazalkent kulübü, kendi sahasında deneyimli ve köklü ekip Kokand-1912'yi ağırlayarak 2-1'lik tarihi bir galibiyet elde etti. Maç öncesinde çoğu taraftar Kokand ekibini favori olarak görse de, Zayniddin Tojiyev'in öğrencileri maçın ilk dakikalarından itibaren sürekli hücum eden ve disiplinli bir futbol sergiledi. 7. dakikada Suhrob Sadirjonov hızlı bir golle perdeyi açarken, ikinci yarının 75. dakikasında Diyor Tojiyev ikinci golü atarak ev sahibinin üstünlüğünü perçinledi.

Kokand'ın ünlü lejyoneri Silvanus Nimeli 81. dakikada farkı bire indirerek heyecanı yeniden canlandırmaya çalıştı ancak Gazalkent oyuncuları kalan dakikalarda soğukkanlılıkla savunma yaparak skoru korumayı başardı. Sonuç olarak Gazalkent kulübü, Özbekistan Kupası'nda çeyrek final biletini resmen cebine koydu. Peki, Zayniddin Tojiyev favoriye karşı nasıl bir taktik uyguladı, Kokand-1912 neden turnuvaya erken veda etti ve kupanın bu büyük sürpriz takımı bir sonraki turda ne kadar ileri gidebilir?

7 ve 75. dakikalardaki vuruşlar: Maçın kronolojisi

Kıyasıya geçen maçtaki belirleyici anlar:

7. dakika (1:0): Gazalkent maça sert ataklarla başladı ve Suhrob Sadirjonov hızlı bir golle rakibinin planlarını altüst etti;

75. dakika (2:0): Skoru eşitlemek için yüklenen Kokand ekibi kontra atakta cezalandırıldı; Diyor Tojiyev farkı ikiye çıkararak takımını galibiyete yaklaştırdı;

81. dakika (2:1): Kokand-1912'nin forveti Silvanus Nimeli farkı azaltarak maçın sonuna büyük bir dram kattı;

Çeyrek final bileti: Hakemin son düdüğüne kadar kahramanca direnen ev sahibi ekip, 2-1'lik galibiyetle 1/4 finalin katılımcısı oldu.

Kupa mücadelesindeki güçler: İlk 11'ler

Her iki takım teknik direktörünün sahaya sürdüğü oyuncular:

Gazalkent kadrosu: Asror Kenjayev (kaleci), Ozod Ibodullayev, Hojiakbar Yusufboyev, Adam Prisyajnyuk, Suhrob Sadirjonov, Abdurahmon Abdullayev, Diyor Tojiyev, Qodirbek Mamasov, Ivan Karshunov, Laziz Mirzayev, Umid Turg‘unov;

Kokand-1912 kadrosu: Rahimjon Davronov (kaleci), Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Shota Gvazava, Javohir Husanov, Shohrux Gadoyev, Silvanus Nimeli, Zafar Hakimov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Andro Giorgadze, Akbar O‘ktamov;

Sahadaki karakter: Pro Lig temsilcisi, köklü ve lejyonerlerle dolu kadroya sahip rakibine kıyasla çok daha yüksek bir motivasyon ve savaşçı bir ruh sergiledi.

Zayniddin Tojiyev'in öğrencilerinin başarısı ve rakibin mağlubiyeti

Maç sonu uzmanların analitik sonuçları:

Doğru seçilen taktik: Zayniddin Tojiyev savunma ve hücum arasındaki dengeyi mükemmel bir şekilde kurdu, duran toplardan ve kontra ataklardan rakibin zayıf noktalarını etkili bir şekilde kullandı;

Kokand'ın çöküşü: Yönetim ve taraftarlar tarafından büyük hedefler konulan Kokand-1912'nin kupaya 1/8 finalde veda etmesi, kulüp içinde ciddi soruların doğmasına neden olacak;

Kupadaki 'Kara At' statüsü: Çeyrek finale yükselen Gazalkent, artık turnuvadaki her büyük kulüp için en tehlikeli ve kırılması zor bir ceviz haline geldi.

Gazalkent'in bu cesur galibiyeti, milli futbolumuzda isim ve statünün her zaman nihai sonucu belirlemediğini, sahadaki istek ve iradenin her şeyden üstün olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Gazalkent, kupa maçlarındaki bu şiddetli yürüyüşünü devam ettirip yarı finale, hatta büyük finale kadar ulaşabilir mi? Deneyimli Kokand-1912'ninbu beklenmedik mağlubiyetine teknik direktör hatası mı yoksa oyuncuların rehaveti mi sebep oldu? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbekistan Kupası'ndaki bu sıcak sansasyonun detaylarını tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!