Mikel Merino, Max Dowman'ı Lamine Yamal ile kıyasladı

·3·Spor
Mikel Merino, Max Dowman'ı Lamine Yamal ile kıyasladı

Arsenal'ın orta saha oyuncusu Mikel Merino, kulübün genç yeteneği Max Dowman ile Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal arasında benzerlikler olduğunu belirtti. Deneyimli İspanyol futbolcu, akademinin genç oyuncusunun korkusuz karakterine ve olağanüstü yeteneğine övgüde bulunarak, gelecekte büyük başarılara imza atacağını öngördü. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Sky Sports'un haberine göre Mikel Merino, takım arkadaşı ve genç oyuncu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Merino'ya göre Max Dowman, yaşına rağmen A takımdaki deneyimli oyuncularla birlikte oynayabileceğini şimdiden kanıtlıyor. Bu durum taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük bir ilgi uyandırıyor.

Benzer karakter ve korkusuzluk

Merino'ya göre Dowman ve Yamal'ı birleştiren temel özellik kişilikleridir. Şu anda dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri haline gelen Lamine Yamal, Barcelona formasıyla 16 yaşında parlamaya başlamış ve İspanya milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşmıştı.

İspanyol orta saha oyuncusu, her iki gencin de büyük sahnelerde oynarken korku nedir bilmediklerini vurguladı. İlgi odağı olmaktan çekinmiyorlar, baskının yüksek olduğu durumlarda daha iyi performans sergiliyorlar ve futbol dünyasının en ünlü isimlerine karşı bile sahaya çıktıklarında kendilerini özgür hissediyorlar.

Sağlıklı ortam ve gelişim

Aynı zamanda, bu kadar erken yaşta büyük ilgi gören futbolcular için ayakların yere sağlam basmasının önemi vurgulandı. Merino, bu tür nadir yeteneklerle çalışırken teşvik ile gerçekçilik arasındaki dengenin korunması gerektiğini belirtti.

Ona göre Lamine Yamal ve Max Dowman gibi oyuncuların en iyi özelliği, son derece yetenekli olmalarına rağmen aynı zamanda çok mütevazı olmalarıdır. Her zaman öğrenmeye istekliler ve takımın deneyimli oyuncularının tavsiyelerini dinlemeye hazırlar.

Arsenal teknik heyeti ve takım arkadaşları, böyle bir genç yeteneğe sahip olmaktan memnun olduklarını, ancak gelişimi için bazen disiplinli olmanın da gerekli olduğunu ifade etti. Max Dowman, davranışlarıyla iyi bir çocuk olduğunu gösteriyor ve gelecekte daha yüksek zirvelere ulaşmayı hedefliyor.

ArsenalMikel MerinoMax DowmanLamine YamalPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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