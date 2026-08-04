Javohir Sindarov Saint Louis'de yenilgisiz ilerliyor: Liderin hemen arkasında

Özbekistanlı büyükusta Javohir Sindarov Özbekistanlı büyükusta, ABD'de düzenlenen Saint Louis Rapid & Blitz turnuvasının ilk altı turunu yenilgisiz tamamladı. İkinci oyun gününde Rameshbabu Praggnanandha, Levon Aronyan ve Fabiano Caruana gibi elit satranç oyuncularıyla berabere kalan Sindarov, 7 puanla tek başına ikinci sırada bulunuyor.

Rapid bölümünün tamamlanmasına üç tur kala Sindarov ile lider Praggnanandha arasında yalnızca iki puan bulunuyor. Bugünkü oyunlar, Özbek satranç oyuncusunun rapid bölümünü kazanma şansını belirleyebilir.

Üç elit rakip, üç önemli beraberlik

Turnuvanın ikinci gününde rapid kategorisinde 4-6. tur oyunları oynandı. Sindarov, üç karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

Sonuçları:

Tur Rakip Sonuç 4 Rameshbabu Praggnanandha Berabere 5 Levon Aronyan Berabere 6 Fabiano Caruana Berabere

Praggnanandha şu anda turnuvanın lideri, Aronyan rapid ve blits alanlarında büyük deneyime sahip, Caruana ise katılımcılar arasındaki en yüksek klasik reytingli satranç oyuncusu. Bu nedenle Sindarov'un aynı gün içinde bu üç büyükustaya yenilmemesi önemli bir başarı oldu.

Altı oyunda henüz mağlubiyet yok

Javohir ilk gün Anish Giri ve Vincent Keymer ile berabere kalmış, Jorden van Foreest'i ise mağlup etmişti.

Böylece altı turun ardından elde ettiği sonuçlar şöyle:

1 galibiyet;

5 beraberlik;

0 mağlubiyet.

Grand Chess Tour rapid müsabakalarında galibiyete 2, beraberliğe 1 puan veriliyor. Sindarov'un bir galibiyeti 2, beş beraberliği ise 5 puan getirdi; toplam puanı 7 oldu.

Bu sistemde yenilgisiz ve istikrarlı oyun büyük önem taşıyor. Ancak lideri yakalayabilmek için kalan oyunlarda en az bir galibiyet gerekebilir.

Praggnanandha liderliğini korudu

Altı turun ardından Hindistanlı Rameshbabu Praggnanandha 9 puanla ilk sırada yer alıyor. Üç galibiyet ve üç beraberlik aldı.

Sindarov 7 puanla tek başına ikinci sırada bulunuyor. Onu beş büyükusta, Anish Giri, Wesley So, Levon Aronyan, Vincent Keymer ve Leinier Dominguez, 6'şar puanla takip ediyor.

Sıra Satranç oyuncusu Ülke Puan 1 Rameshbabu Praggnanandha Hindistan 9 2 Javohir Sindarov Özbekistan 7 3-7 Anish Giri Hollanda 6 3-7 Wesley So ABD 6 3-7 Levon Aronyan ABD 6 3-7 Vincent Keymer Almanya 6 3-7 Leinier Dominguez ABD 6 8-9 Jorden van Foreest Hollanda 5 8-9 Fabiano Caruana ABD 5 10 Awonder Liang ABD 4

Sindarov'un takipçilerinin bir puan önünde olması olumlu, ancak sıralama oldukça sıkışık. Rapidin son günündeki tek bir sonuç onu hem liderliğe taşıyabilir hem de birkaç sıra aşağı düşürebilir.

Bugünkü ilk rakip: Leinier Dominguez

Rapiddeki son üç tur 4 Ağustos'ta oynanacak. Oyunlar Saint Louis saatine göre 12.00'de, Özbekistan saatine göre ise 22.00'de başlayacak.

Sindarov'un kalan rakipleri:

Tur Rakip Taşlar 7 Leinier Dominguez Beyaz 8 Awonder Liang Beyaz 9 Wesley So Siyah

Javohir'in ilk iki oyunda beyaz taşlarla oynayacak olması önemli bir fırsat olabilir. Özellikle 4 puanla son sırada bulunan Awonder Liang karşısında galibiyet için aktif bir oyun sergilemesi bekleniyor.

Ancak Leinier Dominguez, 6 puanla Sindarov'un doğrudan takipçilerinden biri. Bu nedenle yedinci turdaki oyun, yalnızca lideri takip etmek açısından değil, ikinci sırayı korumak bakımından da büyük önem taşıyor.

Galibiyet Praggnanandha üzerindeki baskıyı artırır

Rapidde galibiyete 2 puan verilmesi, durumu hızla değiştirebilir. Sindarov yedinci turda Dominguez'i mağlup ederse 9 puana ulaşacak ve en azından geçici olarak Praggnanandha ile puanlarını eşitleme fırsatı yakalayacak.

Hindistanlı lider ise bugün Anish Giri, Vincent Keymer ve Jorden van Foreest ile karşılaşacak. Bu oyuncuların tamamı üst düzey rakipler olduğu için Praggnanandha'nın da puan kaybetme ihtimali bulunuyor.

Sindarov için en uygun senaryo:

Dominguez'e karşı beyaz taşlarla galibiyet almak. Liang ile oynayacağı oyunda fırsatları değerlendirmek. Son turda Wesley So'ya karşı güvenli ancak aktif bir oyun sergilemek. Praggnanandha'nın sonuçlarını beklemek yerine kendi oyunlarında maksimum puan için mücadele etmek.

Blitste puanlama sistemi değişiyor

Saint Louis Rapid & Blitz turnuvası iki bölümden oluşuyor. Önce 9 turluk rapid, ardından çift devreli 18 turluk blits oynanacak.

Rapidde zaman kontrolü, her satranç oyuncusu için 25 dakika ve her hamleden sonra 10 saniye eklenmesi şeklinde uygulanıyor. Blitste ise oyunculara 5 dakika ve her hamle için 2 saniye veriliyor.

Puanlar da farklı şekilde hesaplanıyor:

Kategori Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Rapid 2 1 0 Blits 1 0,5 0

Bu nedenle rapiddeki iyi sonuç büyük avantaj sağlıyor, ancak genel şampiyonluğu henüz garanti etmiyor. Blitste 18 oyun oynanacağı için sıralamada önemli değişiklikler yaşanabilir.

200 bin dolar ve GCT finali için puanlar

Saint Louis Rapid & Blitz turnuvasına 10 büyükusta katılıyor. Toplam ödül havuzu 200 bin dolar, şampiyonun ödülü ise 50 bin dolar. Düzenli Grand Chess Tour katılımcıları turnuva puanları için de mücadele ediyor; bu puanlar sezon sonundaki GCT finaline katılım açısından belirleyici önem taşıyor.

Turnuva katılımcıları:

Javohir Sindarov, Fabiano Caruana, Levon Aronyan, Wesley So, Leinier Dominguez, Awonder Liang, Vincent Keymer, Anish Giri, Jorden van Foreest ve Rameshbabu Praggnanandha.

Sindarov'un istikrarı artık galibiyete dönüşmeli

Altı tur boyunca yenilmemek, elit oyunculardan oluşan bir turnuvada büyük başarıdır. Özellikle Sindarov aynı gün içinde lider Praggnanandha, Aronyan ve Caruana ile puanları paylaştı.

Ancak rapid bölümünü kazanmak için beraberliklerin yanı sıra galibiyetler de gerekiyor. Javohir'in önünde beyaz taşlarla oynayacağı iki oyun var ve bu karşılaşmalar turnuvadaki konumunu belirleyebilir.

Şimdilik Özbek büyükusta en önemli görevi yerine getirdi: dünyanın tanınmış satranç oyuncuları arasında yenilgisiz kaldı ve lideri takip ediyor. Şimdi sıra istikrarı maksimum puana dönüştürmekte.

Sizce Javohir Sindarov rapidin son üç turunda kaç puan toplayacak? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında sporseverlerle paylaşın!