Liverpool Transferde Sorun Yaşadı ve B Planı Hazırlıyor

İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Liverpool, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve hücum hattına uygun bir aday bulmak için ciddi adımlar atıyor. CaughtOffside’ın aktardığı bilgilere göre Merseyside ekibi, Paris Saint-Germain’in hücum oyuncusu Bradley Barcola’yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor ancak taraflar talep edilen bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varamadı. Bu konuyla ilgili Goal.com haberi veriyor.

Paris ekibi, Fransız yıldız için tam 140 ila 145 milyon sterlin arasında değişen yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Liverpool yönetimi ise bu transfer için yaklaşık 100 milyon avro harcamaya hazır olduğunu belirtti. Buna rağmen kulüplerin finansal talepleri arasındaki büyük fark görüşmeleri zorlaştırıyor ve transferi şüpheye düşürüyor.

Bradley Barcola’ya İlgi ve Temel Sorun

23 yaşındaki Bradley Barcola; yüksek hızı, kanatlarda topla çabuk hareket etmesi ve her iki kanatta da oynayabilmesiyle Liverpool teknik ekibinin taktik planlarına oldukça uygun. Oyuncunun da Merseyside kulübünün projesine katılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Ancak Paris Saint-Germain’in bu kadar yüksek bir bonservis bedeli belirlemesi, Liverpool yönetimini diğer alternatifleri de acilen değerlendirmeye zorluyor. Transfer döneminin son günlerine kadar yalnızca tek bir anlaşmanın peşinden koşarak zaman kaybetmek, takımın yeni sezondaki hücum gücünü olumsuz etkileyebilir.

Bournemouth Oyuncusu Rayan – Ana Alternatif

Paris Saint-Germain ile görüşmeler tamamen çıkmaza girerse Liverpool, B planı olarak Bournemouth forması giyen Brezilyalı hücum oyuncusu Rayan ’a yönelecek. 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Merseyside ekibi tarafından şimdiden ana alternatif aday olarak belirlendi.

Kaynağa göre Liverpool, bu genç oyuncuyla sözleşme şartları konusunda ön anlaşmaya varmış durumda. Rayan, kısa sürede İngiltere ligine uyum sağlayarak güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çekmişti.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Liverpool, savunma oyuncusu Jeremie Jacquet ile kanat oyuncusu Victor Muñoz’u kadrosuna kattı. Ancak bu transferler, takımdan ayrılan Mohamed Salah’ın bıraktığı boşluğu tamamen doldurmaya yetmediği için yönetim hücum hattına bir yıldız oyuncu daha aramayı sürdürüyor.