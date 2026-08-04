ABD’de nadir görülen Bourbon virüsü ilk kez New York’ta tespit edildi

ABD’nin New York eyaletinde keneler yoluyla bulaşan nadir Bourbon virüsünün insanda görülen ilk vakası doğrulandı. Hastalık, Long Island’da yaşayan 67 yaşındaki bir erkekte, bahçesinde çalışırken “yalnız yıldız” kenesinin ısırmasının ardından tespit edildi.

Hasta başlangıçta yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik ve diğer belirtileri yaşadı. Hastalık belirtileri kene kaynaklı diğer enfeksiyonlara benzediği için teşhis süreci zorlu geçti. Daha sonra yapılan özel testler sonucunda Bourbon virüsü taşıdığı doğrulandı.

Uzmanlarvirüsün başlıca taşıyıcısının “yalnız yıldız” adıyla bilinen Amblyomma americanum kenesi olduğunu belirtiyor. Araştırmalar, bu virüsün Long Island bölgesinde en az 2019’dan beri keneler ve ak kuyruklu geyikler arasında bulunduğunu gösterdi.

Bourbon virüsü ilk kez 2014 yılında Kansas eyaletinin Bourbon ilçesinde tespit edildi. Şimdiye kadar insanlarda görülen vakalar çok nadir kaydedildi. Ancak bilim insanları, hastalığın resmi istatistiklerde belirtilenden daha yaygın olabileceğini tahmin ediyor. Bunun nedeni, virüsü tespit etmeye yönelik basit ticari testlerin bulunmaması olabilir.

Şu anda Bourbon virüsüne karşı özel bir aşı veya onaylanmış bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Bu nedenle uzmanlar kene ısırıklarından korunmanın, doğada kapalı kıyafetler giymenin ve vücudu düzenli olarak kontrol etmenin önemini vurguluyor.