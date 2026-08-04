Gary Cahill, Maxence Lacroix için Chelsea'de parlak bir gelecek öngördü

·36·Spor
Gary Cahill, Maxence Lacroix için Chelsea'de parlak bir gelecek öngördü

Londra ekibi Chelsea, kadrosunu güçlendirme yolundaki transfer çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Takım, Crystal Palace forması giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Maxence Lacroix'yı kadrosuna kattı. Transfer bedeli 52 milyon sterlin olurken futbolcu, Stamford Bridge ekibiyle 2032 yılına kadar geçerli uzun vadeli altı yıllık sözleşme imzaladı. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Chelsea'nin eski kaptanı Gary Cahill, kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda bu transferi övdü ve hamleyi takım için son derece akıllıca bir adım olarak nitelendirdi. Cahill'e göre Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda dördüncü olan ve turnuvada iyi bir performans sergileyen savunmacı, kariyerinde yeni bir seviyeye çıkmak için ideal yaşta ve yeterli deneyime sahip.

Xabi Alonso yönetiminde yeni dönem

Maxence Lacroix'nın transferi, teknik direktör Xabi Alonso'nun yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği önemli kadro değişikliklerinin bir parçası. Fransız futbolcunun yanı sıra Morgan Rogers, Danny Welbeck ve Jordan Henderson gibi deneyimli oyuncular da yaz aylarında takıma katıldı. Bu durum, Chelsea teknik direktörünün gelecek sezon üst düzey başarılar için mücadele etme konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

Gary Cahill'in belirttiğine göre Lacroix'nın Premier Lig ve uluslararası arenadaki deneyimi, yeni takımına hızla uyum sağlamasına yardımcı olacak. Savunmacı, Crystal Palace formasıyla istikrarlı bir performans sergileyerek İngiltere ligindeki gerekliliklere tamamen alıştı. Şimdi kariyerini daha üst bir seviyeye taşıma ve üst düzey kulüplerde kupalar için mücadele etme fırsatına sahip.

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki performansı da savunmacının itibarını daha da artırarak onu dünyanın en iyi futbolcuları arasına taşıdı. Cahill'e göre, kendisinin bir dönem Chelsea'ye transfer olması gibi bu transfer de Maxence için kariyerinde yeni bir sayfa açacak ve onu daha güçlü bir oyuncuya dönüştürecek.

Yeni sezon öncesinde Chelsea kadrosunun bu şekilde güçlendirilmesi taraftarlar ve uzmanlar tarafından olumlu karşılanıyor. Xabi Alonso yönetiminde potansiyelini tam anlamıyla ortaya koymak isteyen Maxence Lacroix'nın, Londra ekibinin savunma hattında güvenilirliği sağlayan başlıca isimlerden biri olması bekleniyor.

Maxence LacroixChelseaGary CahillXabi AlonsoPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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