Ferran Torres, Barcelona yönetimine sözleşme şartı koştu

·51·Spor
Ferran Torres, Barcelona yönetimine sözleşme şartı koştu

İspanya'nın Barcelona kulübünde forma giyen Ferran Torres, Katalan ekibindeki geleceği hakkında sert bir açıklama yaparak kulüp yönetimine kişisel sözleşmesiyle ilgili net bir talep sundu. Takımın ABD'deki sezon öncesi turnuvası kapsamında verdiği röportajda futbolcu, geleceğine karar verme sorumluluğunu yönetime bıraktı ve kulübün kendisi için ne kadar önemli olduğunu uygulamada göstermesi gerektiğini vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mundo Deportivo'nun Sportico'ya dayandırdığı habere göre 26 yaşındaki İspanyol futbolcuya, Katalan ekibiyle yeni sözleşme imzalama ihtimali hakkında doğrudan soru yöneltildi. Torres bu konudaki açık tutumunu ortaya koyarak kulüp yöneticilerinin, gelecekteki sportif projede kilit bir role sahip olduğunu doğrulayan net bir sinyal vermelerini beklediğini gizlemedi.

PSG'nin ilgisi ve futbolcunun tutumu

Son dönemde Fransa'nın PSG kulübünün hücum hattını güçlendirmek amacıyla çok yönlü forvetin transferiyle ciddi şekilde ilgilendiğine dair haberler arttı. Ligue 1 şampiyonlarının durumu yakından takip ettiği belirtilirken futbolcunun kendisi de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisinden memnun olduğunu gizlemedi.

Paris kulübünün ilgisiyle ilgili söylentileri değerlendiren Torres, böylesine itibarlı taliplerin ilgisinin her oyuncuya güven verdiğini, ancak temel önceliğinin değişmediğini vurguladı. Buna rağmen forvete göre bu tür teklifler, futbolcunun kendi değerini hissetmesi açısından önem taşıyor.

Sözleşme ve gelecekteki fırsatlar

Dış baskılara ve Barcelona yönetimine koştuğu şartlara rağmen Ferran Torres, mevcut sözleşmesinin süresi sayesinde oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Sözleşmesi yakında sona erecek bazı futbolcuların aksine Valencia doğumlu oyuncu, seçeneklerini sakin biçimde değerlendirmek için zamanı olduğunu söyledi.

Mevcut anlaşması sayesinde her türlü transfer söylentisine rağmen kendi geleceğini kontrol etme fırsatını koruyacağını vurguladı. Futbolcu, durum nasıl gelişirse gelişsin son sözün ve kararın kendisine ait olacağını belirtti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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