Modern oyunlarda 4 GB belleğe sahip ekran kartlarının yetenekleri test edildi

·42·Teknoloji
Modern oyunlarda 4 GB belleğe sahip ekran kartlarının yetenekleri test edildi

Son yıllarda bilgisayar oyunlarının gereksinimleri hızla artarken ekran kartının video belleği kapasitesi büyük önem kazanıyor. Tom’s Hardware uzmanları, 4 GB video belleğine sahip cihazların günümüzde nasıl sonuç verdiğini belirlemek amacıyla özel uygulamalı testler gerçekleştirdi. Bu araştırma, sınırlı özelliklere sahip GPU'ların modern yapımları nasıl çalıştırabildiğini anlamak için önemli bir adım oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere kısa süre önce 4 GB belleğe sahip Radeon RX 9050 4GB ekran kartı duyurulmuştu. Ancak bu model serbest perakende satışına yönelik olmadığından testte onun yerine döneminin tanınmış modelleri olan GeForce GTX 1650 Super ve Radeon RX 6500 XT seçildi. Yazarlar kapsamlı bir analiz gerçekleştirmese de birkaç popüler elektronik spor oyunu ile grafik açısından zorlu Cyberpunk 2077 yapımını test etti.

Karşılaştırmalı testler ve oyun sonuçları

Gerçekleştirilen testlere göre Fortnite, Apex Legends ve Counter-Strike 2 gibi popüler çevrim içi oyunlarda AMD ekran kartı, rakibi GeForce GTX 1650 Super'dan belirgin ölçüde daha hızlı olduğunu gösterdi. Ancak grafik açısından son derece zorlu Cyberpunk 2077 yapımında durum keskin biçimde değişti ve sonuçlar tersine döndü.

Uzmanlar yalnızca oyunları çalıştırmakla kalmayıp her model için en uygun grafik ayarlarını seçti ve HWiNFO64 programını kullanarak bellek tüketimini de hassas biçimde ölçtü. Sonuçlar, düşük kapasiteli belleğe sahip kartların bile doğru yaklaşımla tatmin edici performans sunabildiğini gösterdi.

Grafik ayarları ve bellek tüketimi

Özellikle Fortnite oyununda Full HD çözünürlüğünde XeSS Quality görüntü yükseltme teknolojisi ve orta grafik ayarları etkinleştirildiğinde performans iyi seviyede kaldı ve bellek tüketimi yalnızca 4 GB'ın biraz üzerine çıktı. Apex Legends yapımında da benzer bir durum gözlemlendi; herhangi bir görüntü yükseltici kullanılmadan yüksek ayarlardan yararlanılabildi ve bellek kullanımı 4 GB'ın biraz altında kaldı.

Ancak Cyberpunk 2077 oyununda uzmanlar düşük grafik ayarlarını ve XeSS 2.0 Balanced modunu kullanmak zorunda kaldı. Buna rağmen her iki ekran kartında da bellek tüketimi 5 GB'ın üzerine çıktı. Yine de testin yazarları, genel olarak oyun deneyiminin rahat geçtiğini özellikle vurguladı.

Uzmanlara göre gerçekleştirilen bu testler, yeni Radeon RX 6500 XT veya benzer modellerin yeteneklerini tam olarak gösteremiyor; çünkü yeni nesil GPU'lar çok daha güçlü bir mimariye sahip. Buna rağmen 4 GB bellek kapasitesinin gelecekte modern oyunlar için başlıca sınırlayıcı faktör olmaya devam edeceği açık.

Ekran KartıTeknolojiOyunlarBilgisayarHardware
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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