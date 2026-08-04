Jack Wilshere, Myles Lewis-Skelly’ye Arsenal’da kalmasını tavsiye etti

Arsenal altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly hakkındaki transfer söylentileri futbol kamuoyunun dikkatini çekiyor. The Independent’ın aktardığı bilgilere göre, 19 yaşındaki çok yönlü savunmacıyla Manchester United ciddi şekilde ilgileniyor ve yaz transfer döneminde teklif hazırlıyor. Münih ve Manchester kulüplerinin radarına giren genç oyuncunun geleceği şimdilik herkesin merak konusu. Goal.com haber veriyor.

Geride kalan sezon genç yetenek için oldukça başarılı geçti. Mikel Arteta’nın öğrencileri İngiltere Premier League şampiyonluğunu kazanarak Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükseldi. Bu önemli maçlarda forma giyen Lewis-Skelly’nin etkileyici performansı rakip kulüplerin scoutlarının dikkatini çekti. Kırmızı Şeytanlar, onu sol bek pozisyonunda Luke Shaw’a rakip olarak değerlendiriyor.

Jack Wilshere’ın tavsiyesi ve oyuncunun karakteri

Arsenal’ın eski U18 takımı teknik direktörü Jack Wilshere, Sky Sports’a verdiği röportajda genç oyuncuya değerli tavsiyelerde bulundu. Wilshere, Myles’a Kuzey Londra’da kalmasını ve A takımda forma kazanma mücadelesini sürdürmesini önerdi. Uzman isim, oyuncunun bu seviyedeki rekabetin üstesinden gelebileceğini düşünüyor.

Wilshere, Myles’ın kuşağından yetişen oyuncunun karakterine özellikle dikkat çekti: "Geçen yıl Myles için ilgi çekici mücadelelerle doluydu. Akademinin alt yaş kategorilerinden itibaren her zaman kendi yaş grubunun en iyilerinden biri oldu. Teknik ekip ona doğru zamanda doğru sınavları sundu, o da zorlukların üstesinden başarıyla geldi" dedi eski orta saha oyuncusu.

Şampiyonlar Ligi deneyimi ve Mikel Arteta’nın hedefleri

Myles Lewis-Skelly, sezonun kritik bölümünde, özellikle de Şampiyonlar Ligi finalinde, en rahat ettiği pozisyonlarda oynayarak büyük deneyim kazandı. Paris Saint-Germain karşısındaki final maçında penaltı atışları sonucunda mağlubiyet yaşansa da takımın genel gelişimi sorgulanmadı.

Wilshere, Mikel Arteta’nın talepkârlığını ve kulübü zirveye taşıma konusundaki bitmek bilmeyen çabasını övdü. Londra ekibinin teknik direktörünün büyük hedeflerine ulaşma yolunda genç yıldızları takımda tutmak ve onları daha da geliştirmek kulüp politikasının temel unsurlarından biri olmaya devam ediyor.